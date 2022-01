El tercer fichaje invernal del FC Barcelona ya tiene el ‘check’. Adama Traoré ya está de regreso en la Ciudad Condal, donde llegó este viernes procedente de Dubai para pasar los exámenes médicos con el club en el que se formó y debutó en el 2013 como profesional con solo 17 años. Ahora, casi nueve años después, con más rodaje y sobre todo músculo, llega para convertirse en el revulsivo de Xavi Hernández.

El jugador del Worlverhampton estaba de vacaciones, pero ante la urgencia de la operación adelantó su regreso a Barcelona y dirigirse directamente al Hospital para pasar la revisión médica, tal y como captaron diversos medios en España.

Traoré regresa al Barça, en principio, en calidad de cedido por los próximos seis meses y desde la directiva culé señalan que su fichaje no depende de la salida de Ousmane Dembélé, pues existe aún margen salarial para inscribirle, pero le deja un claro mensaje al francés: ya le tienen reemplazo si no renueva.

(Foto: captura Cope)

Según el diario ‘Sport’, en estos primeros seis meses, antes de su traspaso definitivo, Adama Troré aceptó rebajarse el sueldo para que el club blaugrana no tenga problemas con el límite salarial. Luego, firmará por cuatro años más en junio.

El lunes por la mañana se prevé que tenga lugar la presentación oficial del canterano en el Camp Nou, que dejó el club culé en el verano de 2015 para ir traspasado al Aston Villa por 10 millones de euros.

Sin pólvora en la Premier

Once de los veinte partidos que ha jugado esta temporada en la Premier los ha hecho como titular, los otros nueve como suplente. El problema es que el español no empieza un encuentro desde hace mes y medio contra el Brighton & Hove Albion y sus estadísticas no le ponen como uno de los extremos más productivos de la competición. Sí, regatea como el que más, pero sus dribles no acaban en goles ni asistencias.

Esta campaña solo suma un tanto, en la victoria por 3-1 ante el Southampton, en los últimos minutos para sentenciar el encuentro. También vio puerta en el último partido, contra el Brentford, y se atisbó la vuelta de Adama, pero el VAR se lo anuló.

