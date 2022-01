Es uno de los jugadores con más regates por partido. Su fuerza y velocidad le ha llevado a ser temido por los defensores, pero también le ha valido ser blanco de los golpes o patadas en más de una ocasión. Sin embargo, y luego de dislocarse el hombro (en el 2019), el reciente fichaje del FC Barcelona Adama Traoré decidió emplear una fórmula para evitar las lesiones: el aceite de bebe, el cual se aplica desde hace dos años antes y durante de cada partido.

Así lo reveló el propio futbolista español en el 2020, luego de su debut con la selección mayor de España. “El aceite era un secreto que ya todo el mundo conoce”, aseguró en rueda de prensa el internacional español.

En el 2019, Traoré llegó a dislocarse el hombro hasta en cuatro ocasiones e incluso llegó a jugar 77 minutos ante el Sheffield United con esta dolencia. Al ver que pasaban los partidos y las defensas rivales seguían agarrándole del brazo para frenar sus internadas por la banda, Adama tomó esa decisión.

“Por el tema de problemas de hombro y por las faltas que me hacen al intentar agarrarme, me ayuda a que no puedan hacerlo y también a evitar lesiones”, confesó el ahora futbolista de 26 años, que este viernes pasó reconocimiento médico con los azulgranas.

Con este ingenioso truco, Adama Traoré no ha vuelto a tener problemas en el hombro y además es más complicado marcarle en distancias cortas, lo que permite al extremo lucir todo su potencial ofensivo.

Foto: (Wolves)

Vuelve al Camp Nou tras nueve años

Traoré regresa al Barça, en principio, en calidad de cedido por los próximos seis meses y desde la directiva culé señalan que su fichaje no depende de la salida de Ousmane Dembélé, pues existe aún margen salarial para inscribirle, pero le deja un claro mensaje al francés: ya le tienen reemplazo si no renueva.

El lunes por la mañana se prevé que tenga lugar la presentación oficial del canterano en el Camp Nou, que dejó el club culé en el verano de 2015 para ir traspasado al Aston Villa por 10 millones de euros.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.