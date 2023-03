Los casos de soborno no son nada ajenos al mundo del fútbol. En los últimos días, LaLiga se ha vuelto inserta en problemas por el ‘Caso Negreira’ y ahora Aday Benítez, ex futbolista de Girona, habló que recibió propuestas para dejarse ganar en el torneo local. Ante esto, la entidad emitió una rápida respuesta dando a entender que comenzarán con las investigaciones respectivas.

“Me ofrecieron 50.000 euros por dejarme perder”, soltó el ex lateral izquierdo para luego entrar en detalle en el tema. “Me lo ofrecieron a mí y a mucha gente. Era absurdo aceptar. Ese año ascendíamos a Primera, nos quedaba una jornada de liga. Yo no iba a manchar toda la temporada por un partido”, contó Aday sobre el último juego de la temporada 2017, en la que Girona ya había ascendido con una fecha de anticipación y no jugaban por nada.

Para dar más detalles sobre la situación que vivió en LaLiga, contó el ‘modus operandi’ de los involucrados en esta turbia gestión. Además, soltó que vivió una situación similar en Tenerife, aunque nunca pudo comprobarlo porque no hubo contacto con él.

“Contactan con un jugador, este jugador que es el enlace, se pone de acuerdo con los jugadores de su confianza. Tienen que participar mínimo tres jugadores para que el soborno cuaje y funcione. Con qué compres un portero, un central y un delantero, prácticamente lo tienes hecho”, aseguró.





La respuesta de LaLiga

Las declaraciones de Benitez no pasaron desapercibidas en LaLiga y la entidad respondió de manera inmediata ante estas graves acusaciones con una denuncia. Ahora buscarán a posibles culpables evitando que, este tipo de escenario, vuelan a repetirse.

“El área de Integridad y Seguridad de LaLiga tiene como uno de sus objetivos la prevención, la detección y la denuncia de cualquier conducta que infrinja el ‘juego limpio’ y pueda adulterar la competición. La predeterminación de resultados es delito, así como acreditar la sola intención de propuesta de amaño”, expresa en primer termino el comunicado de la entidad de futbol ibérica.

Y a fin de que contar con la cooperación del mundo futbolero, continúa: “Recordamos que a través del canal de denuncias de LaLiga, cualquier aficionado puede aportar información para la investigación de este tipo de delitos contra la integridad de la competición”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.