Nuevamente se escucha este nombre en el Wanda Metropolitano. Alexandre Lacazette y el Atlético de Madrid han sido vinculados muchas veces en las temporadas pasadas, y este verano parece no haber sido la excepción. El delantero del Arsenal interesa al elenco dirigido por Diego Simeone, quien lo ve como una buena alternativa tras el frustrado pase de Griezmann.

Asimismo, el club inglés ya puso al francés en venta en este mercado. Incluso, busca traspasarlo lo más antes posible, puesto que su contrato culmina el 30 de junio de 2022. El conjunto londinense espera sumar a la bolsa con su fichaje, puesto que en caso salga la próxima temporada, se irá sin dejar ni una sola libra.

Ahora, distinto medios de Inglaterra aseguran que el Atlético de Madrid es uno de los equipos que están interesados por hacerse con los servicios del galo. Su precio, según ‘The Sun’, está dentro del presupuesto del cuadro: 17 millones de euros.

Lacazette, en el curso pasado, estuvo presente en 43 encuentros entre todas las competiciones que disputaron los ‘gunners’, donde logró anotar 17 goles (31 partidos y 13 dianas en la Premier League).

Cabe resaltar que el elenco colchonero ya tuvo cerrado su fichaje cuando este aún militaba en el Lyon, pero la institución rojiblanca fue sancionada por la FIFA sin poder inscribir nuevos jugadores, por lo que la operación se vino abajo y el francés terminó firmando por el Arsenal.

Dicho esto, desde hace cuatro años, en más de una ocasión su nombre ha sido vinculado con el actual campeón de LaLiga Santander, por lo que su llegada en esta nueva campaña podría convertirse en una realidad.

El caso Griezmann

A pesar de que el principal objetivo del cuadro capitalino es el regreso de Antoine Griezmann, la situación parece no prosperar. Las ofertas están, pero aún no hay un acuerdo con el FC Barcelona. El ‘Principito’ ya dejó muy en claro que al único equipo que saldría es al Atleti, pero en caso no se de este fichaje, los rojiblancos ya tienen a Lacazette como una alternativa para cubrir ese pedido de Simeone para la zona ofensiva.





