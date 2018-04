David De Gea y Thibaut Courtois son algunos de los nombres que Real Madrid ha barajado para que sea su nuevo portero. Sin embargo, ninguno de estos se ha puesto hasta el momento bajo los palos del Santiago Bernabéu. Un nuevo arquero entró a tallar en la lista del presidente Florentino Pérez en las últimas semanas.: el brasilero Alisson Becker. Sus buenas actuaciones han hecho que la Roma se meta a semifinales de la Champions League.

En el elenco italiano saben del interés del Real Madrid por Alisson Becker, aunque la tienen más que clara. No lo van a dejar ir. Así lo sostuvo el mandamás de la 'Loba', James Pallotta, en declaraciones que recoge este lunes el portal del diario Mundo Deportivo. Sigue la misma línea que el directo del club Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como 'Monchi'.

"La verdad que no entiendo por qué siguen preguntándome por Alisson. Hay cero posibilidades que lo dejemos salir", fue lo que sostuvo Palotta, dejando en claro que harán hasta lo imposible con tal de retenerlo y no permitir que fiche por Real Madrid. Además, mencionó que el arquero no solo es el único a quien le han cerrado la puerta de salida.

"Es importante escuchar ofertas, pero eso no quiere decir que vayamos a desprendernos de nuestros jugadores. Por Edin Dzeko nadie ha hecho una oferta formal, tan solo hemos recibido algunas llamadas", añadió.

Por otro lado, la Roma viene de empatar sin goles ante la Lazio en el clásico de la capital italiana por la Serie A. Marcha en el tercer puesto y debe aún chocar ante Genoa y SPAL antes de verse las caras ante Liverpool en el mítico Anfields por las semis de Champions.