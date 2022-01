Fue uno de los rumores que más ruido generó hace unas semanas en el mercado invernal y parece que las noticias sobre la operación no pararán de llegar, puesto que la dirección deportiva del FC Barcelona aún no lo pierde de vista. Y es que Álvaro Morata no viene destacando en esta pobre temporada de la Juventus de Turín y su salida del elenco italiano es una de las opciones que ni el jugador ni su club de procedencia descartan.

Como sabemos, el conjunto catalán ha sumado a Ferran Torres en el presente curso, y también ha podido recuperar algunos de los lesionados más importantes (pese al nuevo problema físico de Ansu Fati). No obstante, el comando técnico considera que aún necesitan un delantero centro con movilidad y entendimiento del juego.

Por ello, Xavi Hernández comprende que no hay mejores opciones o, al menos, más asequibles en el mercado de fichajes que Morata. Debido a esto, desde el Camp Nou presionarán para que el acuerdo se cierre en esta última semana de la ventana de traspasos.

Según la información brindada por diferentes medios de comunicación en Italia, el cuadro culé ya ha programado una reunión en Milán para tratar de sellar la llegada del atacante de la ‘Vecchia Signora’, que eleva las prestaciones ofrecidas por otros futbolistas como Luuk de Jong, Martin Braithwaite, Memphis Depay o Ferrá Jutglá.

Duramente criticado en Italia

AC Milan y Juventus empataron sin goles en la última fecha de la Serie A y, para La Gazzetta dello Sport, la culpa la tienen los ataques de ambos equipos. El reconocido diario puntuó con un 5 en la libreta al delantero español: “La Juve tan baja y recogida no le ayuda, porque cualquier reinicio parece escalar el Everest. Pero apenas aguanta el balón, está luz en los contrastes y ni siquiera intenta una apertura. Una mala noche”.

Corriere dello Sport, por su lado, calificó con un 5.5 al atacante. “Aprieta algunos balones en los flancos, se sacrifica en la cobertura. Pero debe ser el atacante y nunca lo ves dentro del área rossoneri”, reveló.





