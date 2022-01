En los últimos días, Álvaro Morata ha sonado con fuerza como el próximo refuerzo del FC Barcelona para el mercado de fichajes de invierno. Según medios españoles, el delantero de la Juventus, con pasado en el Real Madrid y Atlético, es un pedido expreso del entrenador Xavi Hernández. Sin embargo, el egarense ha preferido no referirse en profundidad a su llegada en enero. En la misma línea, el exjugador azulgrana también ha hablado del noruego Erling Braut Haaland del Borussia Dortmund.

“Hablemos de los que tenemos, podemos hablar de Ferran Torres y de Alves, jugadores que nos van a ayudar mucho. Lo demás son hipótesis: Morata o Haaland no son futbolistas del Barça y no me incumben, ni me mejora ni me perjudica hablar de ellos. Lo demás son suposiciones”, dijo el DT del Barcelona.

Por otro lado, Xavi Hernández se mostró esperanzado en la posibilidad de que Ousmane Dembélé renueve su contrato con el club azulgrana y responsabilizó a los agentes del jugador por el hecho de que aun no se haya cerrado un acuerdo.

Después de que en los últimos días el club admitiera que la renovación del internacional francés está bastante complicada, el técnico catalán se mostró “optimista y positivo” para que en las próximas reuniones entre ambas partes se cierre un acuerdo, si bien reconoció que “ahora está lejos”.

“No será más feliz en ningún lugar que en el Barça. Para mí es el mejor club del mundo y así lo transmito a mis jugadores. Él lo ha entendido, el proyecto deportivo puede pesar más que el tema económico y, por ello, todavía estoy esperanzado”, afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Mallorca de este domingo.

Con la llegada del nuevo año, Dembélé, cuyo contrato con el Barcelona finaliza en junio de 2022, ya puede negociar con cualquier otro equipo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR