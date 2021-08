Carlo Ancelotti no fue ajeno al sentimiento de extrañeza al ver a Lionel Messi salir del FC Barcelona y ponerse la camiseta del PSG hace algunos días. El técnico italiano afirmó que le causó sorpresa la partida del delantero argentino, pero no del todo en el mercado de fichajes de verano y por cómo es la actualidad del fútbol hoy en día. Todo puede pasar en cuanto a las negociaciones de jugadores.

“Me ha sorprendido un poco porque desde niño fue una bandera del Barcelona. Pero llevo 42 años en el fútbol y no me sorprende que un jugador cambie de camiseta. Era extraño en el fútbol de hace 42 años, pero no en el de ahora. Tengo mucho respeto por la decisión del Barcelona y de Messi”, indicó el técnico ganador de una Champions League en su primer paso por el Real Madrid.

Aunque sin Lionel Messi el FC Barcelona pierde mucho en ataque, debido a la gran cantidad de goles que anotaba por temporada, Ancelotti no ve a un equipo culé disminuido y lo sigue considerando como un candidato a ganar LaLiga.

“Tenemos que competir contra el Barça, igual que contra el Atlético. Sin Messi, siempre es el Barça, uno de los mejores equipos del mundo, para nosotros no cambia. Lo que tenemos que hacer es intentar ganar contra ellos”, agregó.

Los comentarios de la prensa internacional es que LaLiga perderá presencia en Europa debido a la salida de Lio, pero Ancelotti no lo considera así: “Creo que va a ser una Liga muy competida, con equipos muy fuertes. La española siempre ha sido una liga muy fuerte. Es una liga que me gusta, los equipos quieren jugar al fútbol. Ganarla sería muy importante para nosotros”.

El gran objetivo de Carlo en el Real Madrid, además de ganar la Champions League, es volver a armar un equipo y quizás ir bosquejando una nueva columna vertebral, ya que muchos jugadores pasan los 30 años y podrían estar jugando sus últimas temporadas en el equipo blanco.





