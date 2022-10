Cualquiera podría pensar que un futbolista tan exitoso como Andrés Iniesta tendría una vida perfecta y libre de preocupaciones, pero no es así. Quién fuera figura del Barcelona y la selección de España durante años ha revelado los complicados momentos que atravesó luego del fallecimiento de su amigo y también jugador Dani Jarque. Tan difícil fue la situación que en la actualidad el catalán aún continúa asistiendo a terapia.

“No tenía esa alegría o energía que tiene que ser la vida. Te empiezas a encontrar mal, te hacen pruebas y estás bien, pero tú dices que algo no funciona. Te vas metiendo en tu cuerpo y en tu mente y todo lo ves negro. Yo deseaba que llegase la noche para tomarme mi pastilla y descansar. Ese era el momento de más placer”, manifestó el mediocampista de Vissel Kobe.

En otro momento, señaló cómo era en ese entonces la relación con las personas más cercanas a él. “Estaba en mi casa, con mi novia, que ahora es mi mujer, y estábamos en el sofá, pero era como si estuviese el cojín. O estaba con mis padres y era igual”, manifestó.

“No era estar triste por haber pedido un partido o porque te ha dejado la novia o porque has discutido con un amigo, es otra cosa. Hasta que no lo vives y lo sientes no puedes comprender”, añadió el histórico jugador de la Roja.

Iniesta considera que hablar de este tipo de cosas podría significar, de una u otra manera, una posibilidad de visibilizar los problemas de salud mental en la población mundial. “Si viene de alguien famoso, que en teoría tiene todo el dinero del mundo, las mejores casas, los mejores coches... Dices: ‘Hostia, que esto le puede suceder a cualquiera”, dijo el campeón del mundo en 2010.

“No se trata de las cosas materiales. La única intención fue esa, explicarlo, transmitir... con mucha naturalidad, porque creo que todo el mundo pasamos por todas esas fases y nunca nos recuperamos”, completó.

Finalmente, manifestó que sigue asistiendo a terapia, pues necesita arreglarse consigo mismo. “Me gusta escuchar a los profesionales hablar sobre enfermedades mentales y depresión. Con el tiempo, la vida te enseña que la depresión y las enfermedades mentales pueden afectar a cualquiera”, puntualizó.





