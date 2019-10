Con solo 16 añitos: DT de España podría convocar a Ansu Fati para la Eurocopa 2020

Cualquier cosa puede parar. El entrenador de la selección de España , Robert Moreno, afirmó este viernes que no descarta convocar al joven prodigio del Barcelona , Ansu Fati , para lo que será la disputa de la Eurocopa de 2020 , ya que "en poco tiempo ha demostrado muchísimas cosas". La noticia llegó el mismo día que el jugador fue citado por Luis de la Fuente para el partido en Montenegro por la categoría Sub 21



"No hay nada descartable y menos hablando del próximo verano", dijo Moreno este viernes en la rueda de prensa previa al partido de clasificación para la Eurocopa de 2020 contra Noruega del sábado en Oslo. Un jugador que "de repente empieza con su equipo y, más en su caso con un equipo como el Barça, empieza a marcar goles y a disfrutar, ¿por qué vamos a renunciar un jugador de tanto nivel con nosotros?", dijo Moreno.



El seleccionador español aclaró, no obstante, que cuando llegue el momento "habrá que ver con quién compite, quién puede venir en su lugar". "Todos los buenos jugadores son bienvenidos en la selección y Ansu, aunque en poco tiempo, ha demostrado muchísimas cosas", añadió Moreno, en el día que el joven de 16 años ha sido convocado con la selección española Sub-21.



"Es un jugador que no podemos obviar que ha roto un poco la barrera de las edades que hay que respetar", añadió Moreno sobre el joven guineano, recientemente nacionalizado español. El seleccionador español también volvió a aprovechar para elogiar a Sergio Ramos, que el sábado, al jugar su partido 168 con la 'Roja', se convertirá en el jugador con más internacionalidades.



¿Qué dijo el DT de España sobre Sergio Ramos y su participación en los Juegos Olímpicos?

Recordando las últimas informaciones de prensa sobre el supuesto deseo del capitán de la Roja de jugar los Juegos Olímpicos, Moreno afirmó que ''eso lo define, ese afán, esa ambición, ese querer seguir progresando". Respecto al partido contra Noruega, el seleccionador español afirmó que tratarán de monopolizar el juego.



"Si tenemos el balón nosotros, podrán dar pocas sorpresas porque tendrán que defender y por tanto no nos podrán dar sorpresas en ataque", dijo. Recordemos que España, líder del grupo F, podría clasificarse para la Eurocopa el sábado si gana a Noruega, y en los otros partidos del grupo Rumanía no gana o Suecia pierde.

► Convenció con su gol a Argentina: Barcelona se convierte en el tercer club interesado en Kai Havertz



► ''Barcelona tiene que sancionar a Dembélé por sus actitudes'': Rivaldo sentencia el mal momento del francés



► Marquen los calendarios: ¿cuándo y contra quién volverá a jugar Paolo Guerrero tras ser suspendido en Brasil?



► Gracias por tanto, muchachos: el XI ideal de los cracks que colgaron las botas este 2019 [FOTOS]