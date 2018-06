Si bien es cierto que el Mundial Rusia 2018 dará inicio este jueves, los fanáticos del Barcelona y Atlético de Madrid están pendientes de conocer cuál será el futuro de Antoine Griezmann en la próxima temporada. Quieren conocer de una vez si se queda en el Wanda Metropolitano o pasa al Camp Nou.

Aunque, tal parece que Antoine Griezmann estaría a punto de decidir si va o no al Barcelona . La cadena Cope sostiene que el delantero francés ya tiene decidido la forma en la que anunciará donde 'romperá' redes en 2018-19: será a través de un video en sus redes sociales.

El citado medio español sostiene que Griezmann ha grabado dos versiones. No se sabe con certeza cuándo publicará uno de estas, aunque ha dado alcances de que es lo que dice en uno de estos. No quiere que se manosee más su nombre en los próximos días.

"Estareis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan, cuánto no me dan, pero la verdad es la que voy a decir ahora...", dice que dirá el también ex delantero de la Real Sociedad.

De otro lado, Antoine Griezmann también tiene su cabeza puesto este sábado, fecha en la que la Selección de Francia se medirá ante su similar de Australia por la primera fecha del Grupo B del Mundial.