El brasileño Filipe Luis , defensa del Atlético de Madrid , declaró hoy, tras el triunfo por 2-0 contra el Athletic Club, que él cree que Antoine Griezmann "no quiere salir" del club y remarcó que "pocos han pasado por la historia" de esta entidad "con tanta calidad" como el delantero internacional francés.

" Griezmann está un paso por encima de los demás a nivel técnico y de calidad. Pocos han pasado por la historia de este club con tanta calidad. Y el futuro depende de él, de lo que él quiera. Yo me he ido y gracias a Dios tuve la oportunidad de volver. No todos tienen esa oportunidad. Yo la tuve y soy muy feliz", dijo el lateral.



"Hay jugadores que quieren un cambio, dar un paso a otro sitio, y espero que no sea su caso. Griezmann puede escribir la historia de este club de forma eterna y ojalá se pueda quedar con nosotros. Yo creo que no quiere salir. Está muy a gusto, tiene todo lo que necesita y un equipo jugando para él", continuó Filipe Luis.



El Atlético está a siete puntos del Barcelona, con un duelo directo con él en el Camp Nou dentro de dos semanas. "¿Cuanto queda? ¿Mucho? Ni lo sabía. No pensamos en eso. Vamos a pensar en el próximo partido de la Liga Europa y para nada pensamos en objetivos a largo plazo. La Liga Europa queremos llegar lejos y ganarla, pero semana a semana, trabajando muy bien, como lo estamos haciendo, casi todo el mundo está teniendo muchos minutos, nadie se siente titular absoluto y eso hace que el nivel cada vez esté más alto", expuso.