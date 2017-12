Una nueva novela ha empezado de cara al mercado de fichajes. Y es que este martes Atlético de Madrid denunció al Barcelona ante FIFA porque los culés se habrían puesto en contacto con Antoine Griezmann , uno de sus mejores delanteros. El atacante francés tiene contrato vigente con los colchoneros hasta 2022, por lo que cualquier conversación con otro club haría que este sea sancionado duramente por el máximo ente del deporte rey.

Pese a la denuncia por Antoine Griezmann , en el estadio Camp Nou se mantienen tranquilos. Desde la tienda azulgrana afirman que no hubo ni habrá contactos por el ex Real Sociedad. No hay asidero para que sea presente alguna denuncia a las oficinas de FIFA.

"La dirigencia del Barcelona no ha negociado con ningún jugador. Por ello, se entiende que no se ha cometido ninguna irregularidad", sostuvo portavoz del elenco catalán al diario 'Marca'. Con ello, desde Cataluña tratan de poner paños fríos ante esta situación, pero en el Atlético buscarán llegar hasta las máximas instancias con tal que haya castigo por Griezmann.

El gol de Griezmann al Barcelona por la Champions 2016. (Foto y video: Getty / UEFA)

De comprobarse que hubieron contactos, el 'Barza' podría llegar a ser sancionado con dos periodos sin poder fichar. Como se recuerda, en 2005 la AS Roma fue castigada con dos ventanas sin contratar ya que un año atrás se hizo con los servicios de Philipp Mexes, pero antes su dirigencia se contactó con el jugador que tenía contrato vigente mayor a seis meses con su club.

Además Barcelona, que fue sancionado por FIFA en 2014 con un año sin poder realizar contrataciones por el fichaje de jugadores menores de edad. Por su parte, el ente rector del fútbol reconoció que había recibido la denuncia del Atlético, pero no hizo más comentarios.