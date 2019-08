Griezmann: de ser rechazado en seis clubes por ‘bajito’ a convertirse en un 'gigante' del fútbol moderno [PERFIL]

"Que me quiero quedar, 'tío'". En un documental que paralizó al fútbol mundial el 14 de junio de 2018, Antoine Griezmann le gritaba al planeta entero su amor por el Atlético de Madrid. Rechazaba ser el fichaje estrella del FC Barcelona para quedarse en el Wanda Metropolitano y seguir haciendo historia. Lógicamente, las palabras del crack francés abrieron una herida en el corazón de unos azulgranas que se sintieron burlados.



La sanación, sin embargo, no tardaría mucho tiempo en llegar. Tan sorpresivo como ese anuncio que hizo en 2018 fue el que llegó casi un año después. "He tomado la decisión de irme", dijo Griezmann en un video , esta vez, sin tantos adornos como en su documental de 'La decisión'. Esas palabras empezaban a pintar su futuro de azulgrana y los hinchas del Barcelona cobraban revancha.



A continuación, la biografía, goles, títulos y vida personal de Griezmann, el gran (y polémico) fichaje azulgrana para esta temporada.

De Mâcon para el mundo

Mâcon no es una ciudad cualquiera. Es cuna de grandes personalidades como el escritor y político Alphonse de Lamartine o la historiadora Anne Brenon. De esa localidad, ubicada al este Francia, también es Antoine Griezmann , quien registra el 21 de marzo de 1991 como fecha de nacimiento. Desde que vio la primera vez luz, su familia sabía que el hoy jugador del Barcelona estaba destinado a ser futbolista. El padre y el abuelo se dedicaron a lo mismo y él no podía romper la tradición.

Sus primeros pasos en este deporte que tanto ama los hizo en el club de su ciudad, el UF Mâcon, donde todavía recuerdan que, pese a su fragilidad corporal, tenía potencial para convertirse en un jugador de nivel mundial. "Era una pepita de oro y, debido a la clase que tenía, lo pusimos en las posiciones de ataque directamente", confiesa Jerome Millet, entrenador del equipo francés, en entrevista con Antena 3. Christophe Grosjean, otros de sus formadores explica: "Comprendió la etiqueta de pequeño que tenía, pero su técnica estaba por encima de la media".



El inicio ya estaba marcado y Griezmann debía dar el salto a un club más grande. Soñaba con ser como su ídolo David Beckham, buscó enrolarse en las filas de algún equipo francés, pero varios lo rechazaron. Saint Etienne, Sochaux, Metz, Auxerre y hasta el Lyon, del que era hincha, le dijeron que 'no' por su estatura. El crack galo reveló alguna vez que tras tantas negativas, consideró dedicarse a otra cosa. Sin embargo, como la vida misma, en el fútbol no está permitido rendirse.

La Real Sociedad, su segunda familia

El Montpellier fue uno de los tantos clubes a los que Griezmann llegó a probarse. Mientras disputaba un amistoso, desde la tribuna lo observaba un hombre que le cambiaría la vida, que lejos de dejarse llevar por su físico, se fijó en el talento innato que tenía 'Grizi' a sus 13 años. Su nombre es Eric Olhats y le bastaron solo minutos para darse cuenta de que estaba ante uno de los futbolistas franceses más importantes en los últimos años.



Olhats trabajaba como ojeador de la Real Sociedad y decidió ofrecerle la posibilidad de mudarse a San Sebastián para terminar de formarse como futbolista. "Ir a España era complicado, sobre todo para la familia. Conseguí persuadirles, pero la ley francesa establece que los jóvenes tienen que seguir yendo a la escuela en Francia, por lo que optamos por que viviese en una especie de internado en Bayona (Francia)", indica el descubridor de Griezmann en declaraciones a 'Lainformación.com'.



Finalmente, luego de tantos 'no' en Francia, Griezmann pasó ser parte de la familia blanquiazul, aunque los inicios no fueron fáciles. "Los primeros años fueron muy duros. Hubo momentos buenos, menos buenos y difíciles, sobre todo después de las vacaciones, cuando lloraba porque echaba de menos a su familia. Asimismo, en sus primeros años no era titular en la cantera de la Real, y eso le ponía triste", asegura Olhats.



El otrora ojeador de la Real Sociedad estaba tan convencido que Griezmann llegaría a ser un top mundial que decidió llevárselo a vivir con él para hacer más fácil su adaptación. "Con miedo a que quisiese volver a su país, decidí que viniese a vivir conmigo al menos tres semanas. Pensaba que me iba a decir que querría volver con sus amigos de la residencia al día siguiente, pero finalmente se quedó en mi casa seis años", contó Eric.



Los años pasaron y con más confianza en sí mismo, Griezmann se consolidó como titular en todas las categorías inferiores de la Real Sociedad. Como algún día lo predijo Olhats, el 'Principito' estaba listo para dar el gran salto al primer equipo, que por el 2009 militaba en la Segunda División. Fue invitado a hacer la pretemporada y terminó quedándose para luchar por el ascenso en aquella campaña. "Fue increíble. Sentí una sensación de alivio total. Vivimos seis años juntos en los que luchó sin parar para que llegase ese momento y lo consiguió", señala Olhats.



En su primer partido como titular, el francés marcó en el triunfo ante el Huesca (27-09-2009) y no tardó en convertirse en pieza importante para la vuelta del 'Txuri Urdin' a Primera. Sumó un total de 2595 minutos de juego en la entonces Liga Adelante, ganándose así un hueco en la plantilla que dirigía el entrenador uruguayo Martín Lasarte. En las siguientes cuatro temporadas en la Real, el francés se convirtió en un ídolo para los hinchas y empezaba a ganarse un nombre en el fútbol europeo.



Todos los goles de Griezmann en el equipo de San Sebastián fueron importantes, pero el más especial llegó en un partido de la fase previa de la Champions ante Lyon. Sí, el mismo Lyon que lo había despreciado por 'bajito'. El francés clavó una 'chilena' espectacular y despertó las emociones más profundas de sus padres. "Se pusieron a llorar cuando metí el gol. Mucha gente les felicitó. A mí también me emociona que fuese una gran noche para ellos", cuenta el 'Principito'.

Real Sociedad Año Partidos Goles Promedio 2009-10 40 6 0.15 2010-11 39 7 0.18 2011-12 38 8 0.21 2012-13 35 11 0.31 2013-14 50 21 0.40 Total 202 53 0.26

Atlético de Madrid, el próximo paradero

Para la temporada 2013-14, Griezmann ya era la figura absoluta de la Real Sociedad. Los grandes de Europa tocaron su puerta con insistencia, pero solo el Atlético de Madrid , que venía ser campeón de LaLiga, recibió una respuesta positiva. Con un contrato de seis años y por 30 millones de euros, el francés era anunciado como el fichaje del equipo del 'Cholo' Simeone. Casi seis mil personas acudieron al viejo estadio Vicente Calderón para la presentación del jugador que en los siguientes años les iba a dar muchos alegrías reflejadas en títulos nacionales e internacionales.

El debut oficial de Griezmann como jugador del Atlético de Madrid llegó el 19 de agosto de 2014 en la ida de la Supercopa de España ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Griezmann no fue titular, pero saltó al campo en el minuto 57 sustituyendo a Saúl. El partido acabó 1-1 y en la vuelta, el francés metió una asistencia para que su excompañero Mandzukic marcara el único tanto del encuentro. Triunfo por la mínima y el hoy jugador del Barcelona ganaba su primer título como 'Colchonero'. Una linda (y larga) historia apenas empezaba a escribirse.



En 2016, el Atlético de Madrid volvió a hacer historia tras alcanzar su segunda final de Champions League en apenas tres años. Lamentablemente, a pesar de lo importante que fue Griezmann en esa campaña, los 'Colchoneros' volvieron a perder dicho partido ante el Real Madrid. En Milán se repitió la historia de Lisboa y el francés tiene haberlo lamentado porque desperdició un penal en el tiempo reglamentario que, quizá, hubiese significado el gol del título para los de Manzanares.



El 2018 fue definitivamente el mejor año de Griezmann en el Atlético de Madrid. No solo porque renovó contrato por seis temporadas más con un salario estratosférico, también por los dos títulos internacionales que colocó en las vitrinas del Wanda Metropolitano. Primero la Europa League ante el Marsella y dos meses más tarde la Supercopa de Europa lograda gracias a una paliza al Real Madrid en Tallin, Estonia. Todo parecía andar de maravillas con el francés, pero en las redacciones de los diarios deportivos españoles ya se escribía sobre su salida del 'Aleti'.



Atlético de Madrid Año Partidos Goles Promedio 2014-15 53 24 0.45 2015-16 54 31 0.57 2016-17 53 26 0.51 2017-18 49 29 0.59 2018-19 48 21 0.44 Total 257 131 0.51

Al FC Barcelona, en el segundo intento

"En junio de 2017 prolongué mi contrato. Estoy ligado al club hasta 2022. Aunque me falten títulos, aquí lo tengo todo para ser feliz. Lo cual no quiere decir que no me vaya un día. No he tomado la decisión. Todo dependerá de varios factores", se leía en la biografía autorizada de Griezmann. Dejaba la puerta abierta y los gigantes de Europa no tardaban en lanzar sus redes sobre el francés. Manchester United, PSG, Manchester City y hasta el propio Real Madrid intentaron ficharlo. Sin embargo, el atacante galo se decantó por el FC Barcelona, aunque tardaría dos años y un documental para tomar una decisión.

Recibió el primer 'no' en 2018, pero nunca se rindió. Barcelona volvió a tentar a Griezmann y esta vez no hubo un "que me quiero quedar, 'tio'", sino un "he tomado la decisión de irme". En mayo de 2019, el francés anunciaba su salida del Atlético luego de cinco años. Buscaba títulos, nuevos desafíos y su brújula apuntaba al Camp Nou. Así, el club azulgrana oficializaba el 12 de julio su fichaje por 120 millones de euros y un contrato de cinco temporadas de duración.



"Quiero agradecer a la Real Sociedad por regalarme mi primer contrato y a todos los entrenadores que tuve allí. Quiero agradecer al 'Atleti', que me ha ayudado a ser un jugador muy importante y a convertirme en campeón del mundo. Gracias al Barça también por darme esta gran oportunidad", afirmaba Griezmann en su presentación oficial como 'Culé'.



El debut de Griezmann como azulgrana fue en un amistoso ante Chelsea el 23 de julio de 2019, el primer gol cayó ante el Napoli en otro partido de pretemporada y su presentación oficial la iba a marcar el 16 de agosto del mismo año ante el Athletic Club en la fecha 1 de LaLiga Santander, en el estadio de San Mamés.

Ser campeón mundial, su gran sueño

La carrera de Griezmann en la selección de Francia ha sido tan exitosa como en todos los clubes que ha jugado. No llegaba ni a las 20 'primaveras' y la Federación de ese país lo convocaba para el Europeo Sub 19, que los 'Gallitos' terminaron llevándose el 30 de julio de 2010 tras un triunfo ante España. Cuatro años más tarde, el crack del Barcelona iba a vivir otro sueño: su primera convocatoria a la selección mayor para un amistoso ante Holanda. No obstante, lo mejor llegaría unos meses más tarde, cuando el 'Principito' vio que su nombre figuraba en la lista de los viajeros al Mundial de Brasil 2014. Alguien tenía que pellizcarlo.



El 1 de junio de 2014 consiguió su primer gol con su selección en un partido amistoso ante Paraguay que sirvió de preparación para esa Copa del Mundo que se jugó en Sudamérica. Lamentablemente para los intereses de Griezmann, Francia quedó eliminada en cuartos de final ante Alemania. Y aunque él se fue del torneo sin haber marcado un solo gol en los cinco partidos que jugó, demostró ser un delantero con mucho que aportarle a los 'Bleus' en los próximos años.



Si en Brasil 2014 Griezmann se había ido con la bolsa de goles completamente vacía, la Eurocopa 2016 que organizó su país le dio una revancha. Es cierto, no hubo título para Francia porque Portugal lo impidió, pero 'Grizi' se erigió como el mejor jugador de ese torneo tras marcar seis goles. Y luego de dos años, repetiría esas grandes actuaciones para darle a su país el título del Mundial de Rusia tras vencer a Croacia por 4-2.



"Todavía no me he dado cuenta de lo que significa ser campeón del mundo. Estoy muy orgulloso de todos mis compañeros y de toda la expedición. Estoy deseando celebrarlo con toda la afición en Francia", dijo Griezmann el 15 de julio de 2018 tras ganar el título con el que seña todo futbolista.

Selección de Francia Partidos Goles Promedio 72 29 0,40

Erika Choperena, la 'Princesa' del 'Principito'

Detrás de un gran hombre hay una gran mujer y en el caso del delantero del Barcelona. esa es Erika Choperena. "La jefa" como la llama el Principito', se convirtió en su esposa en mayo de 2017 en el Palacio de Galiana de Toledo. De esta conocida relación, que tuvo sus orígenes cuando Griezmann estaba en San Sebastián, nacieron Mia y Amaro, los pequeños hijos del goleador francés.



"Porque es la que me lleva todo. Hay obras en casa y es ella la que lo maneja todo, los papeles de la casa, del club… Yo me olvido del papeleo. Así solo pienso en el fútbol. Y eso me viene muy bien", reconoció Griezmann hace un tiempo en entrevista con 'Icon'.



Además de la tareas de la casa, Erika se encargó de que su hija Mía, en sus primeros meses de vida, no afectara al descanso de Griezmann. "Antes la niña tenía cólico y dormía mal por las noches. Mi jefa se encargaba de ella y yo me iba a otro cuarto para poder descansar para el partido. Ahora dormimos los tres juntos. Y si se despierta voy yo a darle el chupete", comentó el jugador.



¿Por qué Griezmann ama a Uruguay?

Nadie debe sorprenderse si, ahora que juega en el Barcelona, ve a Griezmann tomando mate junto a Messi y Suárez. Menos si en alguna celebración por un título aparece (otra vez) envuelto en la bandera de Uruguay. El delantero francés ha hecho suyas tradiciones del país sudamericano, se cree un charrúa más y hasta el acento ha copiado.



'Grizou' ha reconocido en distintas ocasiones su amor por los uruguayos, gracias a su relación amistosa con varios futbolistas nacidos en ese pequeño país, como Diego Godín y José María Giménez. Incluso, el hoy jugador del Inter de Milán es padrino de la hija del delantero galo.



Griezmann contó que su "relación con Uruguay" se remonta a su etapa en San Sebastián, cuando jugaba en la Real Sociedad "con un entrenador uruguayo (Martín Lasarte) y un compañero uruguayo, Carlos Bueno. Con él comencé a ver partidos de Peñarol".



"Es una nacionalidad que me encanta, son gentes que adoro. Tengo un poco su estilo, no me rindo nunca y me entrego al máximo", dijo en una ocasión.

Palmarés y más estadísticas de Antoine Griezmann

Título Club Año Segunda División Real Sociedad 2009-10 Supercopa de España Atlético de Madrid 2014 Eurocopa Sub-19 Selección de Francia 2010 Copa Mundial Selección de Francia 2018 UEFA Europa League Atlético de Madrid 2018 Supercopa de Europa Atlético de Madrid 2018

