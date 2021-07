La vuelta de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid, con un ‘truque’ de por medio con Saúl al FC Barcelona, parecía haberse estancado hasta hoy. El propio presidente del club ‘colchonero’ Enrique Cerezo ha abierto un nuevo capítulo a esta trama y no ha descartado el regreso del internacional francés al club en el que estuvo cinco temporadas y con el que alcanzó su mejor nivel.

Pese a la complejidad de la operación, Cerezo no da por perdida la posibilidad de que se lleve a cabo. “No tengo ni idea, no me han comunicado nada, no sé nada. No sé cómo están las negociaciones, ni siquiera si las hay, pero ya queda poco para que sepáis lo que va a pasar”, comenzó diciendo el presidente.

Luego, Cerezo pasó a referirse al caso del ‘Principito’: “En el mundo del fútbol todo es posible pero en el caso de Griezmann no tengo ni idea, ni he preguntado”.

Sobre Saúl, el otro protagonista de la ‘operación, tampoco desveló nada: “Preguntará mucha gente por todos los jugadores, como siempre, pero en este caso no sé si el Liverpool ha actuado. Sí tenemos un servicio técnico que lo hace muy bien y que estará al tanto de todo”.

En algún momento la prensa española deslizó la posibilidad de que Joao Félix sea quien termine en el Camp Nou. Frente a ello, el presidente del club rojiblanco sí fue tajante. “Joao es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato de larga duración y es y una de las figuras del fútbol en Europa”.

El conjunto azulgrana necesita seguir aligerando la masa salarial no solo para poder ‘refichar’ a Lionel Messi, sino también para poder inscribir a sus recientes fichajes como Depay o Agüero, y Griezmann es uno de los salarios más altos de la actual plantilla.

