Las últimas horas han sido decisivas para definir el futuro del banquillo en Real Madrid. Es un hecho que Julen Lopetegui dejará de ser el entrenador blanco luego de perder 5-1 con Barcelona y en España ya perfilaban como sustituto a Antonio Conte. Sin embargo, el arribo del italiano no se daría.

Así lo aseguró un periodista de Sportmediaset en intervención que tuvo con Deportes Cuatro. Apunta que hubo varias idas y vueltas entre Antonio Conte y la directiva del Real Madrid presidida por Florentino Pérez, pero que finalmente el técnico dijo no.

"No se han brindado los motivos de esto, pero los mismos no serían económicos. Conte podría haber entendido que no todo el vestuario del Madrid está a favor de su incorporación", es lo que indica.

De esta manera, el ex Chelsea, Atalanta, Siena y Selección de Italia no se sentaría en el banquillo del Santiago Bernabéu. Ahora, los merengues irían con todo por Roberto Martínez, estratega de la selección belga.

Quién tomará de manera interina al Real Madrid, informan en España, será Santiago Solari. Se sentará en el banco contra Melilla por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.