Cuando uno ‘googlea’ sobre el último Rey de Cataluña te aparece Fernando el Católico, el último rey catalán de la corona de Aragón antes de la sucesión española en el s. XVIII. Sucedió hace tantos siglos que, quizás, muchos no lo sepan. Pero, muy pronto, cuando ‘googleen’ Rey y Barcelona aparecerá el nombre de Arturo Vidal.



Sí, el chileno es el nuevo fichaje del Barcelona de España, el mismo club de Lionel Messi y Luis Suárez. El ex volante del Bayern Munich dio el gran salto a sus 31 años, donde espera, por fin, llevarse la ansiada Champions League, el torneo más grande a nivel de clubes en Europa que le hace falta en sus vitrinas tras conseguir la Copa América dos veces con su Selección.



Arturo Vidal, un jugador poco resistido y criticado

Vidal es uno de los jugadores más resistidos por los hinchas del fútbol, muchas veces por su arrogancia, actitud o malos comportamientos, que lo han llevado a tener varios problemas con los técnicos de la ‘Roja’. Sin embargo, es innegable que el chileno es un ganador nato y un gran futbolista.



Comenzó en el Colo-Colo de su país en el 2005. Con el ‘Cacique’ anotó apenas tres goles en tres temporadas, donde consiguió dos torneos Apertura y un Clausura. Sus buenas actuaciones le hicieron ser partícipe del Sudamericano sub-20 para el Mundial del 2007 en Canadá. Ese torneo dio luces de lo que sería Arturo en el fútbol , aún más con la camiseta de su Selección, al anotar cinco goles en aquel equipazo que compartió con sus hasta ahora compañeros de la ‘Roja’ Mauricio Isla, Alexis Sánchez y Gary Medel.





El salto de Arturo Vidal a Europa

2007 y el ‘Rey’ dio el salto al fútbol europeo al fichar por el Bayer Leverkusen. En el club alemán no ganaría ningún título nacional, pero su progresión fue de menos a más. En su cuarta y última temporada anotaría 13 goles que serían su carta para ser presentado como el flamante jugador de la Juventus. En el equipo ‘bianconnero’ tendría los mejores momentos de su carrera, y no solo por los tres títulos de la Serie A, una Copa de Italia y una Supercopa italiana entre el 2011 y el 2015. Jugaría la final de la Champions League en su última temporada y la perdió (1-3) frente al equipo del cual hoy es jugador: Barcelona.



En el Mundial Brasil 2014, con la Selección de Chile eliminarían a la última campeona, España, en fase de grupos, haciendo un gran torneo. En octavos se enfrentarían a Brasil en un partidazo, y aunque estuvieron a punto de sacarlos de su torneo, fueron eliminados en tanda de penales al fallar el último tiro. Al año siguiente, conseguirían su primera Copa internacional con la ‘Roja’. Arturo Vidal sería pieza importante para obtener la Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016 al vencer en ambas a la Argentina de Messi por penales.



En el 2016 regresó a Alemania para vestir los colores del histórico Bayern Munich. El ‘Rey’ Arturo logró tres Bundesligas con el cuadro ‘bávaro’, pero se quedó con una vez más con el sinsabor de no conseguir la Champions League al caer dos veces frente al Real Madrid y uno ante el Atlético de Madrid. Ahora, como jugador del Barcelona, el chileno sabe que tendrá una gran responsabilidad para encajar en el equipazo que arma el cuadro culé para la temporada 2018-19.