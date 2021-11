La AS Roma, actualmente dirigida por José Mourinho, quiere reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada y se habrían fijado en Dani Ceballos, uno de los futbolistas que no viene siendo tomado en cuenta por Carlo Ancelotti. El centrocampista del cuadro blanco aún no ha debutado en la presente temporada por su lesión en el tobillo, pero está previsto que en las próximas semanas tenga el alta médica y al no ser considerado por el estratega italiano, vería con buenos ojos una nueva cesión. Eso sí, parece que los ‘Rojiamarillos’ no están dentro de sus planes.

Según la información brindada por ‘La Gazzetta dello Sport’, el mediocentro andaluz es el objetivo principal del conjunto romano para reforzar la zona media del campo, por lo que buscarán convencerlo de llegar a la capital italiana cuanto antes. Sin embargo, los planes del jugador van por otro lado.

El deseo del español es continuar en la liga española y estaría dispuesto a regresar al Real Betis, aunque sea en calidad de préstamo hasta el final de temporada, dado que cree que en ese lugar tendrá el cariño y confianza que necesitar para volver a rendir a un óptimo nivel sobre el terreno de juego.

Pero, la AS Roma no está dispuesto a salir de la carrera por el futbolista. Diferentes medios italianos afirman que Mourinho lleva rastreándolo desde hace meses. Nadie duda del gran talento que tiene y solo necesita un entrenador que confíe en él, algo que el portugués está dispuesto a hacer para triunfar en conjunto en la Serie A.

Es necesario mencionar que tanto el futbolista como el club blanco saben sobre el interés de los italianos. La posición de los ‘merengues’ es darle salida en el próximo mercado, pero el futbolista no desea abandonar el torneo local. Dicho esto, no sería sorpresa que en las próximas semanas se sienten a hablar sobre su futuro, puesto que su contrato terminará en junio de 2023.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.