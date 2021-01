Atlético de Madrid hizo oficial este miércoles la contratación de Moussa Dembélé hasta el final de la temporada 2020-21. El atacante francés de 24 años llega al cuadro ‘colchonero’ en condición de préstamo, procedente del Olympique Lyon.

“El francés se convierte en nuevo jugador rojiblanco. El Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Olympique de Lyon para que el delantero juegue cedido en nuestro club para lo que resta de temporada”, informó el ‘Aleti’ en un comunicado difundido en su web oficial.

Moussa Dembélé ya pasó reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra antes de convertirse en nuevo integrante de Atlético de Madrid, líder de LaLiga Santander, que sumará una pieza más en la ofensiva tras la partida de Diego Costa.

El anuncio de Atlético de Madrid por Moussa Dembélé.

Asimismo, Atlético de Madrid hizo una breve descripción de las características de Moussa Dembélé. “Su corpulencia le hace ser muy eficaz en el juego de espaldas dando posibilidad de incorporación a compañeros que llegan de segunda línea y facilitando la segunda jugada. Así, damos la bienvenida a un jugador que se incorpora con la mayor ilusión a nuestro proyecto”, indicó la entidad.

Hace unos días, el propio Simeone ya había confirmado los acercamientos con Dembélé. “Todavía no está confirmado, sí muy avanzado. Me voy a mostrar de cara al partido que me interesa mañana y cuando esté, si está, opinaré”, comentó el argentino.

Moussa Dembélé, que ha estado en Lyon en las últimas dos temporadas y media, participó en 16 encuentro del actual curso de la Ligue 1 y aportó un gol. Antes de unirse al cuadro francés, también formó parte del Celtic y el Fulham.





