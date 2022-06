Fue goleador, figura e incluso referente del Atlético de Madrid, con el que de lejos vivió sus mejores años como futbolista. Tras su gran temporada 2014, se fue al Chelsea por 38 millones de euros, y tres años después el cuadro rojiblanco lo ‘recompró' por 55 ‘kilos’. Pese a lo que pagaron por él, Diego Costa ha dejado duros mensajes contra su exequipo. El ‘Lagarto’ criticó las instalaciones del Atlético de Madrid y también las de su último conjunto, otro Atlético, el Mineiro.

“Lo del Atlético de Madrid tampoco es un nivel europeo. Es todo mentira. Ahí (en el Mineiro), en cuanto a estructura, calidad que le da al jugador, comida, eso es top, al 100%. En el Atlético de Madrid no tienen. ¿Nivel europeo? No, no te voy a mentir. El vestuario del entrenamiento era una mierda y la academia también está muerta”, dijo del club brasileño.

Diego Costa se encuentra ahora mismo sin equipo, tras dejar el cuadro brasileño, al que llegó en el 2021 procedente del elenco madrileño, donde pidió salir por motivos personales.

El delantero hispano-brasileño desveló también varias anécdotas de su carrera. Una con Hulk, que fue su compañero hasta hace unos meses. “Era y es la gran estrella del equipo. Cuando llegué fue el primero en llamarme, hablando de dormir en la misma habitación y le dije: ‘Hulk, eres tentador con ese culo ahí'. Fuimos muy amigos. Es surrealista”, bromeó.

También se refirió a Kanté, excompañero en el Chelsea. “Intentaba abrazar a Kanté en broma desnudo. Es tímido. Me desnudaba en la ducha y decía: ‘¡Kanté, dame un abrazo!’ y el muy serio me decía ‘No, no, Diego’. Ni se quitaba la ropa interior para ducharse”, señaló.

Elogios al Flamengo y al Real Madrid

Por ahora, el ‘Lagarto’ sigue buscando equipo y todo apunta a que podría caer en el Flamengo, para el que tuvo palabras de elogios y lo comparó con el Real Madrid.

“Cualquier jugador querría jugar allí. Es normal. En Flamengo, cuando al equipo le va bien, todo favorece. Es como el Real Madrid. En caso de duda, ve a Flamengo. Al jugador le gusta la afición, la pasión y sentirse importante. Flamengo lo consigue. En términos de tamaño, Flamengo es el club más grande de Brasil”, apuntó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.