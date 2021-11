Segundo tropezón consecutivo, ahora por Laliga. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, fue crítico con sus decisiones en el final del partido ante el Valencia tras empatar (3-3) en los últimos minutos y remarcó que “los errores se pagan en el fútbol” cuando “no aprendes”.

“Quiero felicitar a mis futbolistas por un partido extraordinario, después de un gran esfuerzo con diez jugadores en Liverpool. Jugamos con criterio, con orden, con grandes goles y muchas veces el entrenador suele acertar, pero hoy falló. El fallo del entrenador son la consecuencia de los últimos cinco minutos”, dijo el técnico argentino.

Preguntado por si los goles fueron fallos de concentración, Simeone prefirió no señalar a ningún jugador. “Lo que tengo que decir lo diré en el vestuario, es duro los dos puntos que se pierden pero no me puedo quedar con esos cinco minutos finales”, apuntó. “Me quedo con el esfuerzo de Liverpool y el gran juego del equipo. Los errores se pagan. Cuando uno no aprende de los errores, paga”, manifestó el preparador colchonero.

“No individualizaría en ningún futbolista el empate, si hay alguien a individualizar es el entrenador”, sentenció el técnico argentino en una breve rueda de prensa, donde también destacó “el empuje de la afición del Valencia” en los momentos decisivos del partido.

Busca defensa para enero

El ‘Cholo’ cuenta con solo cuatro jugadores específicos para esa demarcación, y salvo Savic, el resto de defensas del Atlético está a un nivel muy alejado del que mostraron la temporada pasada.

Los ‘colchoneros’ han encajado 19 goles en los últimos 16 partidos y ya son varios los medios de España que hablan de un interés del ‘Atleti’ por reforzar el eje de la zaga en el mercado invernal. En esta línea, el medio turco ‘Fanatik’ desvela el nombre del central preferido por los colchoneros.

Se trata de Attila Szalai, defensor húngaro de 23 años que defiende los colores del Fenerbahçe. Se ha hecho con un puesto de titular en el gigante otomano y su valor de mercado oscila en torno a los 20 millones de euros según informan desde Turquía. El Chelsea también estaría interesado.





