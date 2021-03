Los resultados “cortos” que el Atlético de Madrid ha tenido en los últimos partidos, como el que ganó al Athletic (2-1) o el 1-0 que acabó siendo un empate contra el Real Madrid (1-1) provocan “una inercia que lleva para atrás” en la defensa, analizó el entrenador rojiblanco, Diego Simeone, con miras al siguiente partido de LaLiga Santander.

“No he visto muchos partidos en los que un equipo gane 1-0, 2-1, 3-2, y se vaya al ataque en los últimos cinco minutos. Normalmente el equipo que va perdiendo empuja en busca del gol. Es fútbol y normalmente suele suceder por más que uno busque sentenciar antes los partidos”, explicó Simeone en rueda de prensa a los periodistas españoles.

“La inercia te lleva a retroceder. Véanlo en todos los partidos. Cuando el resultado es corto, la inercia te lleva para atrás. Si nos empatan, es que el equipo se encierra. Si ganamos, gran trabajo de equipo. Los titulares están escritos antes de que ocurra”, respondió el técnico argentino cuando se le preguntó si entiende que se critique que su equipo rojiblanco se encierra.

“Lo entiendo. Yo también he jugado y cuando el resultado es corto, la ansiedad crece porque quieres ganar”, respondió. “Un entrenador me decía que si en 90 minutos no pudiste hacer dos goles para aumentar la diferencia, no lo vas a ir a buscar en el minuto 93”, recordó Simeone.

“El rival empuja en busca del gol y a veces aparece el empate. Es fútbol. Suele suceder, aunque uno quiera sentenciar antes”, añadió.

El Atlético de Madrid, líder de LaLiga con 62 puntos, defiende la cima de la clasificación este sábado frente al Getafe en el Alfonso Pérez, rival del que Simeone espera “un equipo agresivo e intenso” pese a su descenso de resultados esta temporada.





