El Wanda Metropolitano está de fiesta. Diego Pablo Simeone, actual técnico del Atlético de Madrid, vivió una intensa noche tras derrotar al FC Barcelona por 2-0. A estadio lleno, los ‘colchoneros’ se llevaron la victoria ante uno de sus máximos rivales. Luego de finalizar el cotejo, el estratega argentino declaró para los medios.

“Lo que necesito de vos es lo que estás haciendo”, le transmitió, al final del primer tiempo de la victoria contra el Barcelona, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, a Joao Félix, del que dijo que es un jugador “determinante”, al tiempo que resaltó el “muy buen partido” del equipo este sábado.

”Eso es Joao. Giro de taco, giro y propongo ser determinante. Entre él, Correa y Lemar, y Griezmann también, tienen un giro para adelante que es muy difícil de controlar. Cuando están rápidos y con ese afán de hacer daño con el primer control, a los rivales es muy difícil controlarlos”, valoró en la rueda de prensa tras el duelo.

”Joao me gustó mucho en el partido anterior. Por eso jugó hoy, porque entró en el partido difícil y mostró situaciones que necesitamos de él; control y giro. El pase que le da Suárez que cabecea fuera, los tiros a media distancia, cambios de paso... Me parecía que para este partido podía repetir lo que él tiene”, dijo.

Y también habló de Thomas Lemar: “Me pone contento cuando los futbolistas trabajan, trabajan, mantienen la regularidad y le agregan lo que les va a hacer diferente, que es hacer goles. Cuando se plantó mano a mano con el arquero pensé: ‘por favor, hacerlo’. Me puso muy contento”.

¿Son Luis Suárez y Joao Félix la pareja del momento en el Atlético? “No podemos dejarnos llevar solamente por un partido. Correa lo hizo bien ante el Alavés. Ustedes siempre destacan lo importante que es para nosotros. Yo lo he valorado siempre. Y ni que hablar el momento de Griezmann, que en Champions marcó en un momento importante. Hoy le tocó estar pocos minutos. Tenemos futbolistas importantes. Ojalá ellos puedan entender y aceptar que la diferencia será esa, pasar de ser un grupo para ser un equipo”, contestó.

”Pudimos hacer un muy buen partido, pudimos aprovechar el jugar en bloque, ordenadamente, y hacer una transición ataque-defensa muy buena. Ellos han tenido una buena posesión en el primer tiempo, con mucha gente por dentro, buscando hacernos daño, pero nos cerramos bastante bien y pusimos el partido que queríamos hacer y por eso nos llevamos una victoria muy importante”, valoró el técnico argentino.

”Creo que los dos tiempos fueron iguales. Ellos tuvieron más la pelota. La transición defensa-ataque nuestra fue muy buena. En el segundo tiempo no se logró esa transición defensa-ataque, hubo una buena jugada entre Suárez y Joao y entre Griezmann y Correa que pudieron generar peligro, pero no tuvimos continuidad. Está claro que ellos tienen muy buenos futbolistas y es difícil sacarles la pelota, porque siempre tiene alguien para asociarse. Pero lo importante era cubrir los centros al área y eso estuvo bien. No tengo duda que tenemos que seguir mejorando”, continuó Simeone.

Simeone también remarcó la vuelta del público al cien por cien al estadio Wanda Metropolitano: “Cuando llegamos al estadio en el autobús y veíamos que la cantidad de gente había aumentado, entrar al estadio fue una emoción tremenda. Ver este estadio lleno fue maravilloso. La gente cantó todo el primer tiempo, se hizo sentir en el partido y por suerte le pudimos devolver el juego, en trabajo, una gran victoria, porque el Barcelona siempre es el Barcelona y ganamos un partido muy importante”. EFE.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR