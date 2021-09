“No tengo ninguna duda de que tenemos un grupo muy bueno y, a partir de eso, necesitamos ser un equipo”, expresó este viernes Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, que recalcó que “absolutamente, pueden jugar juntos” Joao Félix y Antoine Griezmann y avisó del potencial del Athletic Club, que “competirá por lo mejor durante la Liga”.

Hasta el momento, en los dos encuentros disputados desde el fichaje del internacional francés, uno ha suplido al otro y viceversa: Joao Félix a Griezmann, contra el Espanyol, en el minuto 58; Griezmann a Joao Félix, el miércoles frente al Oporto en el 55.

“Pueden jugar juntos absolutamente y, con el tiempo, coincidirán dentro del campo”, aseguró este viernes el técnico argentino en la rueda de prensa anterior al entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda para ultimar la puesta a punto para el compromiso de este sábado con el Athletic.

“Buscaremos hacer un partido importante contra un rival posiblemente de los más en forma del Campeonato de Liga, que ha competido y compite muy bien. Tiene un grandísimo entrenador (Marcelino García), que donde ha estado ha llevado sus equipos a jugar como él lo siente y el Athletic lo representa de una manera muy buena, con una presión muy alta, también baja cuando tiene que serlo, con un gran contragolpe, con mucha participación con internos adentro, con laterales altos, empezando abajo con los cuatro más los medios, tiene un fútbol muy dinámico, con mucha velocidad y es uno de los equipos que seguramente competirá por lo mejor durante la Liga”, analizó Simeone, al que le “ocupa todo esto” que citó.

Marcelino también dedicó elogios al Atlético. “Siempre es de agradecer las buenas palabras, pero del mismo modo que no nos ponemos súper contentos con las palabras buenas no nos ponemos tristes cuando no opinan de la misma manera que en este caso opinó el entrenador del Athletic de Bilbao”, valoró el técnico atlético.

“El Athletic es un equipo con mucha fuerza, hoy veremos cómo se siguen recuperando los chicos y, a partir de mañana, decidiremos quién arranca”, pospuso en referencia al once titular, en el que se prevén cambios ante tanta acumulación de encuentros: el domingo jugó contra el Espanyol, el miércoles frente al Oporto, este sábado recibe al Athletic, el martes visita Getafe y el domingo al Alavés.

Son tres victorias y dos empates en sus cinco primeros choques de la actual temporada. “Tuvimos partidos en este arranque con momentos muy buenos. El partido de Vigo, el del Villarreal y el segundo tiempo del Espanyol fueron muy buenos. Y después momentos del Elche y del Oporto. Necesitamos, como todos los equipos, la regularidad, que siempre es lo más difícil cuando empiezan las competiciones”. EFE

