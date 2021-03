Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, lamentó el empate (1-1) de su equipo ante Real Madrid este domingo en la vigesimosexta jornada de LaLiga Santander, pero aclaró a su estilo que “quedan un montón de cosas en el campeonato”.

“Quedan un montón de cosas importantes en el campeonato. Es un torneo difícil, complicado, no sé que imaginaban... ¿Qué íbamos a ganar por 20 puntos?”, dijo el estratega de los ‘colchoneros’ tras el partido que terminó 1-1 sobre la hora. “Estamos jugando ante equipos que son muy poderosos, como el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla...”, resaltó.

“Está claro que va a ser muy difícil el camino hasta el final para todos. Queremos mejorar lo que hicimos la temporada pasada y en ese camino seguimos. Sabemos la dificultad que hay en todos los campos. Cada día es más difícil ganar. Hay mucha presión en todos los equipos en la segunda vuelta, con las necesidades que todos estamos teniendo”, añadió el técnico rojiblanco, cuyo equipo sigue liderando el certamen español con 59 unidades, a tres del Barcelona y cinco del Real Madrid.

“Cuando uno no termina de ponerse en ventaja por más goles, el 1-0 es corto porque en todos los equipos hay virtudes para que te puedan lastimar”, añadió Simeone, quien, sin embargo, destacó el buen trabajo de sus hombres, especialmente de Luis Suárez y Marcos Llorente.

“Me quedo con lo que estoy contando, un gran trabajo hasta el minuto 35 del segundo tiempo, una pena no poder ganar un partido que queríamos ganar”, concluyó quien no refirió a las oportunidades no concretadas en los últimos 45′. A veces, así es el fútbol.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR