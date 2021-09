Tras empatar (0-0) con el Athletic Club de Bilbao en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid se encuentra preparándose para el duelo de este martes 21 de septiembre, donde visitará al Getafe, elenco que ha perdido todos sus duelos disputados hasta el momento en LaLiga Santander.

Sin embargo, pese al mal momento del conjunto rival, Diego Pablo Simeone quiso dejar en claro que será un partido complicado, pues considera que los resultados del equipo de Michel no van acordes a lo mostrado sobre el verde por sus jugadores.

“El Getafe está en un momento difícil pero ha competido mejor de lo que reflejan los resultados, no me imagino otro partido que no sea difícil”, señaló el estratega argentino en rueda de prensa previo al cotejo.

Asimismo, el DT ‘colchonero’ también habló sobre su posible once titular e hizo hincapié en el momento que atraviesa Luis Suárez, el cual viene siendo criticado en este inicio de campaña por su estado de forma. Del mismo modo, el ‘Cholo’ también tuvo buenas palabras para Antoine Griezzman.

“Confío en todos los futbolistas que tengo. Entiendo que Luis Suárez llegó el último al inicio de curso con Correa, Trippier y Lodi. Cuando hubo parón de selecciones tuvo que parar por el problema que los médicos comentaron y es normal que se tome su tiempo para ponerse en forma. Es muy importante para el equipo, al igual que Griezmann”, aseguró antes de profundizar sobre el estado físico del plantel a nivel general.

“Los jugadores me conocen desde hace tiempo y no buscamos excusas, sólo tenemos que buscar más allá. Que los jugadores estén bien en el campo es nuestro trabajo, más allá de todo lo que haya podido pasar, que no le importa a nadie. A la gente lo único que le importa es que los futbolistas estén bien cuando salgan a jugar”, agregó.

Por último, Simeone se refirió a lo sucedido en el duelo ante Athletic e hizo referencia a las amarillas que se llevó su equipo por protestar. Eso sí, el argentino aclaró que esperar tener mayor contundencia en la zona ofensiva.

“¿Las protestas? Tenemos que mejorar absolutamente ese espacio. Somos muy respetuosos hacia el comité arbitral. Se puede conversar, pero hay que bajar esos números porque no son buenos para nosotros. En cuanto a los goles a favor, me reafirmo en que este año la contundencia hará la diferencia. Todos juegan bien, corren, presionan, llegan al área rival muy bien”, finalizó.





