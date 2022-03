Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se refirió acerca de los rumores que sitúan al delantero argentino Paulo Dybala en el conjunto rojiblanco en la próxima temporada. El mandamás colchonero declaró para EFE y aseguró que la ‘Joya’ “es un gran jugador, pero” que “está en la Juventus en este momento”. Como bien sabemos, el futbolista sudamericano se desligará de la ‘Vecchia Signora’ en junio, así lo confirmó el director ejecutivo del conjunto italiano, Mario Arrivabene.

El directivo comenzó hablando sobre la situación actual del equipo, del cual indicó lo siguiente: “Estamos muy bien, vamos a intentar conseguir los objetivos e intentar quedar entre los tres primeros. Estamos luchando por eso. A ver si tenemos suerte y estamos en semifinales de la Champions”.

Y agregó: “Me daría por satisfecho quedando entre los tres primeros, llegando lo más lejos posible en la ‘Champions’. Estamos intentando quitarnos un problema que hemos tenido, unos malos días, semanas o meses de LaLiga que podíamos estar luchando por ella y ahora estamos intentando hacerlo”.

Si bien es cierto, la prensa española no solo se refirió a Paulo Dybala como un posible fichaje, sino también se habló del francés Boubacar Kamara. Ante ello, Cerezo salió a desmentir todos los rumores. “Ni sé en estos momentos quién es Kamara. Si lo tienen cerrado, tenemos un equipo técnico magnífico y maravilloso que sabe muy bien lo que hace y cómo tiene que hacerlo”.

En relación a la ‘Joya’, el presidente de los ‘Rojiblancos’ solo tuvo elogios y aclaró que aún es de propiedad del conjunto italiano. “Dybala es un gran jugador, pero está en la Juventus de momento. Nos puede interesar, o no. Ya veremos, de aquí a agosto es muy largo el tema”, aseveró.

Cassano opina diferente

“Dybala para mí no es un campeón, no puede ser líder en la Juventus y si no renuevan contrato con él es bueno. Yo creo que los bianconeri como club han dado mucho más de lo que ha dado el argentino al equipo. Nunca ha sido decisivo en los partidos importantes”, señaló el ‘Bambino’ sobre el oriundo de Laguna Larga en una entrevista por la plataforma Twitch.

Asimismo, uno de los equipos interesados en contratarlo es el Inter de Milán, vigente campeón del Calcio. No obstante, según Cassano, sus altas pretensiones salariales lo alejarían del ‘Neroazzurro’, a quien aconsejó quedarse con la estrella de la Selección de Chile: “Si la Juve le hubiera ofrecido diez millones, habría tenido que cerrar en ocho. Entonces no sé si irá al Inter. Yo mantendría a Alexis Sánchez”.





