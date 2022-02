El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha asegurado que confía “plenamente” en la plantilla y en el entrenador, Diego Simeone, a pesar de encajar el miércoles una nueva derrota ante el Levante, aunque cree que deben “ser realistas” y centrarse en el “objetivo primordial”, que es “conseguir clasificarnos entre los cuatro primeros”.

“Está claro que ha sido un tropiezo inesperado, pero no podemos detenernos en lamentaciones sino que debemos centrarnos en revertir esta situación cuanto antes y la primera oportunidad es mañana ante Osasuna. Confío plenamente en nuestra plantilla y en nuestro cuerpo técnico, juntos sacaremos este reto adelante”, señaló en declaraciones a los medios oficiales del club tras acudir a la Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid de Majadahonda para presenciar el entrenamiento del equipo.

Además, fue claro al apuntar el que debe ser el principal objetivo del conjunto ‘colchonero’. “Estamos en otro escenario distinto al que imaginamos al principio de temporada. Somos los actuales campeones y reforzamos el plantel con varias incorporaciones de mucho nivel, pero la situación ha cambiado y debemos ser realistas y focalizarnos en el objetivo primordial del club, que no puede ser otro que conseguir clasificarnos entre los cuatro primeros”, indicó.

Un ‘nuevo’ torneo

“Mañana empieza una liga nueva para nosotros, una liga de 14 partidos en solo 12 semanas. Además es una liga que ganan dos equipos y el Atlético de Madrid debe ser uno de ellos”. En el Atlético entienden que Real Madrid y Sevilla están por encima del resto y saben que el cuadro rojiblanco tendrá que pelearse con Betis, Barcelona, Real Sociedad y Villarreal por una plaza en Liga de Campeones.

En este sentido, se mostró “tranquilo”. “Es normal que los aficionados estén intranquilos porque ven que las cosas no salen como esperábamos todos, pero en estos momentos tenemos la obligación de tener la cabeza fría y analizar con tranquilidad la situación del equipo. No es la primera vez que con este grupo vivimos una situación similar. La vivimos también tras el confinamiento, once partidos en ocho semanas. La empezamos sextos y la terminamos terceros”, subrayó.

“Quedan retos muy importantes por delante y una eliminatoria muy bonita de ‘Champions’ frente al Manchester United que afrontamos con mucha ilusión”, concluyó.





