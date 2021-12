De ser el jugador más caro en la historia del Atlético de Madrid a poder salir por la puerta de atrás. Joao Félix no termina de encajar en la filosofía del ‘Cholo’ Simeone, que casi siempre lo deja en el banquillo y no lo considera un jugador imprescindible. El portugués se ha estancado y esto lo habría llevado ya a tomar decisiones en cuanto a su futuro. El Barcelona aparece en el horizonte.

De acuerdo a información del diario ‘As’, parece que el entorno de Joao Félix estaría comenzando a ver con muy buenos ojos su salida del Wanda Metropolitano si sigue la situación como hasta ahora. Incluso, su salida podría acelerarse si los rojiblancos no consiguen avanzar de fase de grupos de la Champions League.

Ya en el último mercado de fichajes, el luso estuvo en la órbita del Barcelona con forma de ‘trueque’ con Griezmann, aunque el Atlético se negó a cualquier tipo de negociación por su más preciado valor, por el que pagaron 127 millones de euros en el 2017 al Benfica.

Ahora, una caída de los colchoneros ante el Porto en Champions podría ser la ‘zancadilla’ que estarían esperando los blaugranas para retomar las conversaciones.

Sin embargo, su salida no sería nada sencilla, pues los ‘colchoneros’ no estarían dispuestos a dejarlo por una cantidad muy inferior a la que pagó en su momento a ‘Las Águilas’, y una negociación no solamente con el Barça, sino con cualquier otro club, tendría que tener probablemente uno o varios jugadores involucrados de por medio.

De la cima a una caída dura

El portugués era, hace tres años, visto como un potencial candidato a Balón de Oro. Sin embargo, a la fecha, a sus 22 años ha ido en caída libre, debido a que no ha podido encontrar su lugar en el campo con Simeone, y a las lesiones que lo han perseguido constantemente.

El próximo año se disputará el Mundial de Qatar, aunque Portugal tendrá primero que jugar el repechaje. Aun con todo, el sentir en el Atlético de Madrid es que Joao Félix puede reivindicarse y demostrar que está para grandes cosas.





