Hermoso se une al reto: todos los centrales que intentaron reemplazar a Godín en el Atlético [FOTOS]

¿Podrá Mario Hermoso lograr lo que otros siete no pudieron? Lo intentaron veteranos y jóvenes desde el 2011, pero Diego Godín siempre se mantuvo en su altar. Y ahora que el uruguayo no es más jugador del Atlético de Madrid , el club, Simeone y la afición rojiblanca esperan que, por gin, un nuevo central pueda 'reemplazarlo'.



"El Atlético de Madrid y el RCD Espanyol han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Mario Hermoso a nuestro club. El defensa se convierte en nuevo jugador rojiblanco y firma un contrato para las próximas cinco temporadas", informó el Atlético en un comunicado.



Hermoso llega para suplir la baja de Diego Godín en la eje de la defensa, pero el central no considera una presión esta situación.



" Es un reto importante, Diego ha sido un emblema dentro del club y qué mejor manera de seguir haciendo esa historia, con ganas de crecer, de ilusionar y seguro que seguiré en esa línea", aseguró.



Desde el 2011 con los experimentados Cata Díaz y Martín Demichelis hasta el último enero con el juvenil Nehuén Pérez, Godín siempre terminó jugando.



Y desde esta temporada, el central español de 24 años intentará adueñarse del puesto que dejó el 'Faraón' y por qué no, dentro de algunas temporadas, ocupar su lugar.

► Trezeguet fue detenido por alcoholemia, no quiso pasar examen y denigró a policías



► James y Bale, la preocupación de Zidane en la pretemporada



► Niño con leucemia jugó con Ruidíaz en amistoso del Sounders



► Con Cucurella: las 'perlitas' de la Masía del Barcelona que no triunfaron en el club