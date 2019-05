Atlético de Madrid vs. Espanyol en el RCD Stadium: juegan por la fecha 36 de la Liga Santander

Atlético de Madrid vs. Espanyol (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN / 9:15 a.m.) por la fecha 36 del Liga Santander en el RCDE Stadium este sábado desde las 9:15 am. (hora peruana) y por transmisión de ESPN 2. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por la web Depor.com

Atlético de Madrid vs. Espanyol: horas y canales en el mundo

Perú 9:15 am. | ESPN 2

México 9:15 am.

Ecuador 9:15 am.

Colombia 9:15 am.

Bolivia 10:15 am.

Paraguay 10:15 am.

Venezuela 10:15 am.

Brasil 11:15 am.

Argentina 11:15 am.

Chile 11:15 am.

Uruguay 11:15 am.

España 2:45 pm.

Atlético de Madrid vs. Espanyol es un choque que más le sirve a los 'Pericos' que buscan el séptimo lugar que les de un cupo a la Europa League, algo que podría coronar una temporada llena de altibajos para los blanquiazules.

En el RCDE Stadium, Espanyol sale a darle una enorme alegría a sus hinchas y dejar atrás el traspié que sufrió la fecha anterior en Betis que lo complicó en su intento por alcanzar ese cupo a un torneo internacional.

David López y Pablo Piatti no podrán ser parte del equipo titular del Espanyol lo que obligará a Rubí a echar mano del chino Wu Lei.

En tanto que Diego Simeone tendrá que levantarle la moral a su equipo para que deje atrás la decepción de haber visto como el Barcelona se coronaba campeón la fecha pasada y dejaba a los 'colchoneros' con el premio consuelo de la clasificación a la Champions League.

José María Giménez, Lucas Hernández y Borja Garcés, serán las nuevas ausencias en Atlético de Madrid que no cuenta ni con Stefan Svic (por lesión) ni Diego Costa por suspensión.

Atlético de Madrid vs. Espanyol: probables alineaciones

Espanyol: Diego López; Javi López, Óscar Duarte, Mario Hermoso, Adrià Pedrosa; Marc Roca, Victor Sánchez, Sergi Darder, Óscar Melendo; Wu Lei, Borja Iglesias.



Atlético de Madrid: Jan Oblak; Juanfran Torres, Stefan Savic, Diego Godín, Filipe Luis; Koke, Rodrigo Hernández, Saúl Ñíguez, Thomas Lemar; Álvaro Morata, Antoine Griezmann.

