Entrando a la recta final de lo que ha sido la edición 2020-21 de La Liga, hay tres principales postulantes a hacerse del torneo español y dos de ellos colisionarán este fin de semana en una nueva edición del Derbi madrileño. Con una pequeña ventaja de 5 puntos y con un partido menos, Atlético de Madrid buscará extender su distancia y ponérsela difícil a un Real Madrid que poco a poco consolida su capacidad ganadora en liga. Así llegan ambos clubes al duelo del domingo y así marchan las casas de apuestas.

No puede darse el lujo de perder

Si bien llegan al derbi en el primer lugar, ceder tres puntos en el Wanda Metropolitano significaría darle la oportunidad incluso al Barcelona de amenazar sus intenciones de llevarse La Liga decimoprimera ocasión en su historia. ¿Alguna duda ‘Colchonera’ para el encuentro? José María Giménez, quien fue sustituido en el último encuentro ante el Levante, mostrando cierta molestia al retirarse.

Con la última caída por Champions por la mínima, en casa ante el Chelsea, las dudas acechan a los de Simeone. Dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros por liga también son resultados a tomar en cuenta para los ‘Indios’. De caer el domingo, tendrán oportunidad de recuperar puntos cuando juegue su duelo pendiente de la jornada 18 ante Athletic Bilbao tres días más tarde.

Ganar para no alejarse

Con 53 unidades, los dirigidos por Zidane no quieren alejarse del primer lugar, tanto para asegurar un puesto en la Champions del siguiente curso como, por qué no, conseguir su trigésima quinta liga española. En el encuentro directo con el líder, los ‘Merengues’ no podrán contar con Sergio Ramos, Dani Carvajal y Eden Hazard, los tres fuera por lesión y recuperación. La sorpresa en lista ‘Blanca’ será la convocatoria del brasileño Éder Militao.

En Liga de Campeones, llegan de vencer al Atalanta en Bérgamo y esperarán a ‘La Diosa’ en España para el pase a ‘cuartos’. Por el torneo español, acumulan cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco duelos, por lo que llegan mejor que su rival de turno. De hecho, la última vez que chocaron fue el pasado 12 de diciembre cuando el Real Madrid se impuso por 2-0 con tantos de Casemiro y un gol en propia de Oblak. Sin duda hay un favorito.