Por algo Real Madrid dijo "no": surreal oferta del Tottenham para tener de vuelta a Bale

Son seis las temporadas que tiene Gareth Bale en Real Madrid y la única en la que destacó fue en la primera de la mano de Carlo Ancelotti en la dirección técnica. En 2013-14 incluso fue clave en las finales de la Copa del Rey y Champions League, marcando goles al Barcelona y Atlético, respectivamente.

Ahora, Gareth Bale es duramente criticado en Real Madrid porsu decepcionante nivel y ante esto Tottenham, su ex club, no le ha perdido la vista. Este miércoles AS sostiene que los 'Spurs' lo tuvieron en mente en el mercado de fichajes de verano europeo de 2018.

Tottenham no buscó a Bale como modo de traspaso, sino como cedido. El citado medio indica que lo quisieron en calidad de cedido y que pidieron que el Madrid pague gran parte de su salario.

El presidente de los londinenses, Daniel Levy, se lo planteó así a Florentino Pérez y el español tuvo una contundente respuesta: "así no". Así, el galés se quedó una temporada más en el Santiago Bernabéu.

Por otra parte, Gareth Bale y el Madrid tan solo piensan en terminar de manera decente LaLiga Santander. Este sábado recibirán al Celta de Vigo por la jornada 28.

