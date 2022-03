A pocos meses del inicio del mercado de fichajes de verano, la lista de bajas del Barcelona para la próxima temporada va tomando forma. El entrenador del cuadro catalán, Xavi Hernández, sigue dejando pistas sobre el grueso de jugadores con los que no planea contar en el 2022-23. Uno de ellos es nada menos que Martin Braithwaite, el delantero danés que no cuenta para el egarense a pesar de estar en óptimas condiciones físicas. El cuadro azulgrana visitará este domingo al Elche con la principal ausencia del exdelantero del Leganés, que no ha entrado en la convocatoria por decisión técnica.

El técnico del primer equipo azulgrana, Xavi Hernández, ha dado a conocer una lista de 23 convocados en la que tampoco están los lesionados Ansu Fati, Sergi Roberto y Samuel Umtiti. Así las cosas, el danés vuelve a perderse otro partido, esta vez en el estadio Manuel Martínez Valero.

La principal novedad en la expedición ha sido Jordi Alba, que regresa a una convocatoria tras perderse por sanción el último partido contra el Athletic Club. El duelo del domingo será el último que encaren los culés antes de recibir al Galatasaray turco en el marco de los octavos de final de la Europa League.

BARCELONA, SPAIN - AUGUST 15: Martin Braithwaite of FC Barcelona looks on during the La Liga Santander match between FC Barcelona and Real Sociedad at Camp Nou on August 15, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images)

Esta es la lista de convocados para viajar este mismo sábado a Elche: Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Sergio Busquets, Riqui Puig, Dembélé, Dani Alves, Memphis, Adama, Neto, Nico, Lenglet, Pedri, Luuk de Jong, Jordi Alba, Ferran Torres, Frenkie de Jong, Mingueza, Éric García, Aubameyang, Carevic y Gavi.

Los 23 jugadores convocados y Braithwaite han realizado este sábado el último entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes de viajar a Alicante, donde los azulgranas buscarán ganar, por primera vez en la temporada, tres partidos de LaLiga de forma consecutiva.

Cabe recordar que Martin Braithwaite llegó al Barcelona a inicios de 2020 para ser el reemplazo de un Luis Suárez que por aquella etapa fue víctima de una grave lesión.

