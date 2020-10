Hoy se cierra el mercado de fichajes y, en el Barça, muchos son los nombres que están en el aire. Desde el entorno del conjunto catalán se ha filtrado que si no sale Dembélé, no va a llegar nadie más. El francés no convence a Koeman, que ya ha tirado la toalla y no le ha dado ningún minuto en los dos últimos partidos.

No parece haberla tirado aún con otro francés, porque pasan los partidos y Griezmann sigue siendo titular pero, al mismo tiempo, sigue sin demostrar los 120 millones de euros que el Barça pagó por él. El campeón del mundo sigue desdibujado, impreciso y sin encontrar su sitio. Tira desmarques, se deja la vida defensivamente, pide el balón, pero nadie conecta con él. Y ya va demasiado tiempo.

Ayer, otra vez, el ataque por la derecha fue nulo mientras estuvo en el terreno de juego, pero la cosa cambió radicalmente cuando lo cambiaron por Trincao. Si fuera por mí, intentaría colocarlo al mejor postor. Nunca he creído en su fichaje y, ahora, con argumentos firmes, pienso que la mejor decisión para el club, y para él mismo, sería desprenderse de él, cosa que veo muy difícil.

Por ADRIÀ COROMINAS

[Twitter: @adriacat]

