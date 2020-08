Arturo Vidal es uno de los futbolistas que forma parte de la lista de jugadores transferibles del FC Barcelona. El mediocampista chileno no forma parte de los planes de Ronald Koeman para su nuevo proyecto al mando del cuadro catalán.

Tras varios días de silencio, el ‘Rey Arturo’ se pronunció a través de sus redes sociales. El ex Bayern Munich lo hizo justo después del burofax de Lionel Messi, donde el capitán culé hizo oficial su deseo de abandonar Cataluña.

“Cuando acorralas a un tigre el no se rinde, el pelea!!!”, fue el mensaje que escribió el jugador que tiene contrato con el Barcelona hasta junio del 2021. El mensaje estuvo acompañado de un imagen, donde se aprecia la mitad de su rostro, complementando con el de un tigre.

Cuando acorralas a un tigre el no se rinde, el pelea!!!💪🏽👑😉👍🏽🐯 pic.twitter.com/UnZsLNzI9S — Arturo Vidal (@kingarturo23) August 25, 2020









El teléfono no para de sonar: Koeman también le avisó a Vidal sus planes en el Barça

Mañana bastante agitada en el Can Barça. Ronald Koeman no ha perdido tiempo y ya arrancó su plan de reestructuración del primer equipo azulgrana. El técnico holandés quiere empezar la pretemporada con los jugadores con los que sí va a contar y ya empezó a hablar con ls futbolistas que no seguirán. A Suárez le ha seguido los pasos Arturo Vidal.

Según adelanta el medio catalán 'RAC1', Koeman le ha avisado al centrocampista chileno que no está en sus planes, y que tendrá que buscar un nuevo equipo.

El caso del ‘Rey’ es similar al de Suárez, pues también le restaba un año de contrato, por lo que su abogado tendrá que llegar a una acuerdo económico con el club para rescindir su vínculo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Andrea Pirlo y 9 jugadores que admiraste y hoy son entrenadores