Tensión en el Camp Nou. Con el coronavirus generando innumerables pérdidas a los equipos españoles de LaLiga Santander, en los últimos días se supo que el Barcelona estaría planteándose el ERTE, o lo que es lo mismo, una rebaja salarial a toda su plantilla y cuerpo técnico, con el fin de que esta crisis sanitaria no los lleve a una peor de manera institucional.

No obstante, este tema al parecer no ha sido del agrado de los líderes del vestuario ‘azulgrana', quienes han preferido no opinar al respecto de esta medida, y mucho menos apoyarla, en lo que demostraría a su vez una mala relación con el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu.

Según una información del reconocido diario español ‘AS', tanto Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets como Sergi Roberto -todos ellos capitanes del Barcelona en su momento- han guardado silencio ante la propuesta de bajarse el sueldo en un 30% mientras dure el estado de emergencia en España.

En la misma línea, la citada fuente confirma que todas las secciones tendrán un recorte del 70%, pero que -en el plano futbolístico al menos- esto aún no se dará y solo se barajaría la cifra del 30%, cantidad que el Barcelona quiere que su primer equipo asuma pensando en los intereses futuros del club.

Pero, ¿a qué se debe negativa de los pesos pesados del Barza? Pues esta tendría dos razones muy bien marcadas. La primera sería que ningún capitán del cuadro ‘azulgrana’ está contento con las formas como es que se han venido haciendo las cosas en el equipo, empezando por los recientes roces con la directiva.

Y, el segundo motivo, sería que el vestuario del Barcelona piensa que la propuesta de la AFE de bajarse apenas un 10% de sus salarios es mejor opción que la que quiere la cúpula del club. Y es que con los sueldos tan altos que se manejan, los capitanes principalmente pensarían que el 30% es una exageración. ¿Cómo terminará esto? Solo el tiempo lo dirá.

