Barcelona ha vivido por una crisis futbolística en las últimas temporadas, pero la directiva confía en que la llegada de Xavi Hernández podrá cambiar las cosas. Dani Alves, quien también volvió al equipo, todavía como jugador, se refirió a su nuevo técnico y tocó otra vez el caso de Lionel Messi, quien se marchó al PSG.

Inicialmente, el brasileño no dudó en elogiar a quien ahora es su entrenador, y que fue su compañero en el pasado. “Ya lo he dicho alguna vez, es la versión 3.0 del Barça”, fueron las primeras palabras que utilizó el futbolista de 38 años en entrevista con Catalunya Rádio.

“Xavi tiene la misma filosofía que Guardiola, el mismo estilo. Tal vez le puede costar un poco más por esta situación. Las grandes historias, los grandes libros y más, también tienen un proceso. Ha sido valiente en venir y asumir el mando del Barcelona en este momento”, agregó Alves.

En ese sentido, también lamentó el mal momento de la entidad, tras varios años de gloria. “Es doloroso ver a dónde ha ido el Barça. Habrá que buscar una solución. Las instituciones tiene altibajos, pero se debe procurar que duren poco. Debemos asumir y convencer lo que necesitamos, porque este equipo cambió el fútbol”, resaltó.

Finalmente, se refirió a Lionel Messi y expresó su deseo de Barcelona de nuevo. “No solo ha sido el mejor jugador del equipo, sino también de la historia. Es extraño estar aquí y no tenerlo. Antes, me decía: ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? Le digo lo mismo. Sería bonito que vuelva para terminar su carrera. Sería un bonito regalo para sí mismo y que el club se encargara de eso. Si lo hace, me propongo de intermediario para la comisión”, sentenció Dani Alves.

¿Cuántos partidos jugó Dani Alves en su regreso?

En noviembre del 2021, Dani Alves llegó a las filas del Barcelona, pero no podía debutar debido a que el mercado de pases estaba cerrado. No obstante, tuvo la oportunidad de jugar un amistoso con Boca Juniors, el 14 de diciembre, el cual sirvió para homenajear al recordado Diego Maradona.

Luego, a inicios de este 2022, el experimentado lateral brasileño jugó tres partidos oficiales, siempre como titular. Estuvo frente a Linares, en la Copa del Rey (victoria 2-1); contra Granada (empate 1-1), en LaLiga Santander; y ante Real Madrid (derrota 3-2), por la Supercopa de España.