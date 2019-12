Hace apenas unos días el Barcelona decidió rendir homenaje a aquellos jugadores que marcaron una época no solo en el club o el fútbol español, sino en el mundo: el famoso equipo azulgrana de Guardiola del ‘sextete’. Un equipo sensacional que firmó un seis de seis, al lograr el Mundial de Clubes en Abu Dabi con el que concluía una temporada avasalladora, en la que había alzado también LaLiga, Copa del Rey, Champions League y Supercopas de España y Europa. Y aquel cuadro tuvo su punto de quiebre nada menos que ante el Real Madrid y una goleada histórica, así lo consideraron Gerard Piqué y Carles Puyol.

Quienes fueran los centrales titulares de aquel Barza ofrecieron una entrevista al programa de TV3 Nit de Copes en la que recordaron anécdotas y revelaron algunos detalles de ese equipo y coincidieron en que el partido bisagra fue el 2-6 en el mismo Bernabéu.

“Es uno de los mejores partidos de siempre, no sé si por el juego, que también, pero sí por su recuerdo. Era el momento del ‘cagómetro’. Recuerdo la charla de Pep. ‘Nada de salir a empatar, porque entonces perdemos seguro’. Aquel El 2-6 no es como un título, pero casi, porque está en el recuerdo de muchos culés y de los aficionados en general. Yo había vivido los cinco años del Barça, no ya sin ganar, casi sin competir. El 2-6 fue el cambio de ciclo total”, recordó Puyol.

“Fue la primera vez que jugué en el Bernabéu y 2-6... Adrenalina máxima. Siempre lo había vivido desde fuera, así que ese día el estadio imponía nada más llegar y pensé ‘estos apretarán y nos harán la vida imposible’. Pues qué va... Hemos jugado en campos más complicados a la hora de sacar la pelota, de sentirse presionados, que en el Bernabéu”, apuntó Piqué.

