El joven ariete del Barcelona , Ousmane Dembélé , reveló sus planes a corto plazo con los azulgranas en una entrevista al programa 'Telefoot'. El francés llegó en agosto del año pasado al Barcelona y a causa de una serie de lesiones ha contado con poca continuidad en el primer equipo, pero eso no le impide confiar en que triunfará en el club en un futuro próximo.



"¿Irme este verano? No, para nada. Firmé un contrato de cinco años con el Barcelona y voy a estar en Barcelona por mucho tiempo, no te preocupes. No me iré de aquí después de una temporada", manifestó Dembélé durante la entrevista.



El delantero sufrió una importante lesión a principios de temporada que le ha impedido enamorar al pueblo catalán con ese buen fútbol que demostró en el Borussia Dortmund, club del que se fue luego de revelarse y no asistir a los entrenamientos.



Sobre ello, Dembélé dejó en claro que no se arrepiente de la decisión de su salida, donde llegó al punto de negarse a entrenar durante la pretemporada para fichar por el Barcelona. "Dejé de entrenar con el Dortmund durante dos o tres semanas, pero no me arrepiento de ello, ya que ahora estoy donde quería jugar", señaló.



No viene bien. Dembélé reconoció que le falta mucho de cara a la siguiente temporada y que trabaja día a día para mejorar su destreza en el campo. "No estoy en lo más alto de mi rendimiento, pero poco a poco estoy mejorando. Tengo que volver a trabajar en ‘cardio’ porque me canso muy rápido”, confesó.



Dembélé también explicó que cuenta con el apoyo de los cracks del club, y que lo han ayudado tanto dentro como fuera del vestuario. "Me dan consejos, me ayudan mucho en el campo, pero hay que reconocer que es difícil adaptarse al juego del Barcelona'', sentenció. El francés tiene contrato con el Barcelona hasta el 2022 y piensa cumplirlo sí o sí.