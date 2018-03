El inicio, por lo general, siempre es más complicado, y más con dos lesiones seguidas. Sin embargo, Dembélé parece haber superado ya esos tragos amargos, poco a poco se hace un hueco en los onces de Ernesto Valverde y empieza a demostrar su mejor nivel, ese que lo llevó al Barcelona por 105 millones de euros. El francés concedió una entrevista a la Revista 'Onze Mondial', donde repasó sus primeros seis meses en la entidad azulgrana.

"Me lesioné, pero procuré mantenerme tranquilo y sereno. Pensé que era mejor que hubiera pasado en el inicio de la temporada que durante el tramo final, que es cuando llegan los partidos importantes", dijo el extremo culé.



Consciente de que al volver debía lucir más fuerte que antes, Dembélé reveló qué hizo para recuperarse de la lesión y cómo sigue trabajando hasta hoy.



"He contratado un osteópata y una cocinera. La alimentación es esencial para un jugador, debo cuidarme", confesó.



Primeros meses en el Barcelona

Démbélé también explicó que los primeros partidos le sirvieron de adaptación y no ocultó estar viviendo un sueño al defender la camiseta azulgrana. "Luché mucho para llegar donde estoy. Sabía que jugaría con Messi algún día", señaló.



Finalmente, y sobre su estilo de juego, afirmó que no es individualista.



"Soy ambidiestro. Prefiero conducir el balón con la izquierda pero para chutar prefiero utilizar el pie derecho. No soy individualista en el campo. Si no, no hubiera dado 21 asistencias durante la pasada temporada", apuntó.