Lo que ya era un rumor a todas voces se confirmó este viernes. El defensa internacional francés Clément Lenglet, que había perdido sitio con Xavi Hernández en el Barcelona, de hecho era su cuarto central en el orden de preferencias, fue cedido por una temporada al Tottenham, anunciaron este viernes los dos clubes.

“El FC Barcelona y el Tottenham llegaron a un acuerdo para el préstamo de Clément Lenglet hasta el 30 de junio de 2023″, escribió el Barça en un comunicado.

Con este movimiento, Joan Laporta también logra dar algo de respiro a la masa salarial, pues los ‘Spurs’ se harán cargo del 85% de la ficha de Lenglet, asumiendo el resto (15%) el conjunto barcelonista.

Se trata de la quinta incorporación del club inglés que entrena el italiano Antonio Conte durante el mercado de pretemporada, tras las firmas del brasileño Richarlison (ex Everton), del croata Ivan Perisic (ex Inter de Milán), del maliense Yves Bissouma (ex Brighton) y del arquero inglés Fraser Forster (ex Southampton).

“Nos complace anunciar la firma de Clément Lenglet en préstamo por una temporada, procedente del Barcelona”, escribió por su parte el Tottenham en un comunicado.

Lenglet, de 27 años, había llegado al Barcelona en 2018 desde el Sevilla por 35 millones de euros. Con el Barça fue campeón de la Liga española en 2019. La pasada temporada, el francés había perdido su condición de titular y con la llegada de Andreas Christensen, el club le buscó salida.

Así pues, el Barça da el primer paso en la operación salida con otros varios nombres aún sobre la mesa como los de Umtiti, Riqui Puig, Neto, Braithwaite, Trincao y Mingueza. Además de otros como los de Frenkie De Jong, Memphis o Sergiño Dest, como otros posibles nombres que podrían acabar saliendo en este mismo mercado de fichajes.





