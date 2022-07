Tal y como lo anunció Joan Laporta, el Barcelona empezó con los anuncios de los refuerzos para la próxima temporada, y en un solo día el club anunció las contrataciones de Frank Kessié y Andreas Christensen. Ambos llegan con la carta de libertad, pero con una prima de fichaje y un salario a los que el equipo de la ciudad condal tiene que hacer frente.

Sin embargo, ninguno de los dos fichajes puede jugar partidos con el equipo azulgrana de momento. Según informa Juan Antonio Alcalá, de COPE, el Barcelona sigue excediendo los márgenes económicos.

Hay que resaltar que el club culé activó una palanca económica que le dio un respiro de 200 millones de euros, pero no es suficiente para paliar los problemas económicos que poseen, por lo que hasta que no se active la segunda palanca, el equipo azulgrana no podrá acometer ningún fichaje ni tampoco inscribir a ningún nuevo futbolista.

Presentación oficial ante Pumas

El Barcelona ya tiene rival para el Trofeo Joan Gamper para presentar al plantel ante sus hinchas, antes del inicio oficial de la nueva temporada. Desde la directiva de los ‘Azulgranas’ buscaron un rival y finalmente se confirmó: enfrentarán a Pumas UNAM de México el próximo 7 de agosto (1:00 p. m. hora peruana).

Recordemos que en un principio, la escuadra dirigida por Xavi Hernández iba a chocar con la Roma de Italia (6 de agosto), pero el equipo encabezado por José Mourinho optó por cancelar su participación. De acuerdo al comunicado emitido por el conjunto romano, la decisión fue por un cambio en la planificación de sus amistosos.

¿Cuáles son los fichajes del Barcelona 2022-23?

A poco más de un mes para el inicio de la nueva temporada de LaLiga Santander, el cuadro catalán ha firmado las incorporaciones de Pablo Torre, Andreas Christensen y Franck Kessié. El primero llegó por cinco millones de euros desde el Racing de Santander. Mientras que los otros son agentes libres del Chelsea y Milan, respectivamente.





