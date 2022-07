Desde que llegó al Barcelona procedente de Las Palmas, hace ya dos años, la carrera de Pedri no ha hecho otra cosa más que seguir en línea ascedente, tanto como azulgrana como con la camiseta de la Selección de España. El mediocampista de solo 19 años y último ganador del Golden Boy (premio que podría repetir este año), no deja de impresionar a propios y extraños, y ya no solo por lo que hace dentro del campo, sino por lo que hace fuera de este, como por ejemplo, en el gimnasio.

Uno de los pocos puntos débiles de Pedri, acordes a su edad, era su ‘armadura’, una aún muy débil y que en varias ocasiones le pasó factura, pese a su gran habilidad. Sin embargo, este fleco ya dejaría de ser un problema para el canario, que ahora luce una nueva ‘coraza’.

En las últimas horas se ha viralizado una imagen del futbolista, en la que luce ahora unos brazos más grandes y fuertes, dejando ya muy atrás aquellas primeras fotos de sus primeros días en el Can Barça, a donde llegó con apenas 17 años.

Pedri y su brutal cambio físico

A base de una estricta dieta y trabajos de pesas en el gimnasio, que él mismo comparte en sus redes sociales, el centrocampista del Barcelona ganó en musculatura, fuerza, potencia y rendimiento. Características que ahora buscará llevarlas al terreno de juego.

Además, hay que tener en cuenta que Pedri es de aquellas personas, como Busquets por ejemplo, que tiene el tipo de cuerpo llamado ectomorfo: delgado, con poca grasa y poco músculo, y que le cuesta mucho ganar peso. Teniendo esto en cuenta, su evolución es para destacar.

Así llegó Pedri al Barcelona hace dos años.

