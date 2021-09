El Barça es un club único. Su cultura futbolística obliga no solo a ganar, sino a ganar jugando bien. Un ejemplo es la etapa Valverde. Su fútbol, pese a ganar títulos, no generaba consenso y, al final, fue relevado. Esto Laporta lo tiene más claro que nadie y por eso quiere empezar un proyecto nuevo con un técnico que no solo garantice triunfos, sino también el fútbol vistoso que ha caracterizado y ha hecho grande a la entidad catalana.

Por eso tiene decidido que por más que Koeman gane partidos -como ante Levante-, el neerlandés tiene los días contados. Quiere a un técnico de futuro y de largo recorrido, pero a parte de toparse -otra vez- con el ‘Fair Play’ financiero, le preocupa encontrar al candidato ideal.

Yo y la gran mayoría de los culés lo tenemos claro: reaccione o no Koeman, es la hora de Xavi. Él conoce como nadie al club. Llegó de alevín y se marchó como una leyenda. También tiene claro ese ADN de todo chico que pisa La Masia por primera vez. A lo mejor por eso ante Levante, con un medio del campo 100% ‘made in Masia’, el resultado y el juego fue el que fue.

ADRIÀ COROMINAS

