"Jugar en Valencia es mejor que estar en el banco del Barcelona": el dardo de Jasper Cillessen

Barcelona realizó cambios importantes de cara para esta temporada. Una de las noticias más llamativas fue la salida de un portero que parecía fijo en la portería, hablamos de Jasper Cillessen. El holandés dejó el equipo tras haber pasado tres años relegado bajo la sombra de Marc-André Ter Stegen. Este lunes Diario Marca publicó su conversación.

"Cuando llegué al Barcelona , Stegen era de un nivel diferente al de ahora. Y después de tres años es uno de los mejores porteros del mundo. Yo creo que los dos hemos mejorado en los entrenamientos, en el trabajo, pero para mí era el momento para salir" , explica Jasper.

El exazulgrana se convirtió en uno de los futbolistas más caros en la historia del Valencia. El sábado debutó en el amistoso ante Valencia y parece tener un futuro auspicioso para este 2019/20.

"No he tenido problemas con el Barcelona ni con ningún equipo. Para mí lo más importante es jugar. Es la única razón por la que estoy aquí. Para mí venir al Valencia no es un paso atrás. Entre estar en el banquillo del Barcelona o jugar en el Valencia, jugar en el Valencia es mucho mejor. Es fácil. No es un paso atrás".

¿Dejar el Barza para firmar por Valencia no es un retroceso? ¿Es un club 'top'? "Sí, para mí el Valencia es un club top. Este año ha ganado la Copa y vamos a jugar la Champions. Tiene un gran historia y es un gran equipo. Para mí sí que es un club de nivel top", agregó.



Tras la salida de Cillessen, el Barcelona contrató a Neto, procedente del Valencia. El brasileño de 30 años, firmó por las próximas cuatro temporadas, hasta el final de temporada 2022/23, luego de haber superado la revisión médica en el país verdeamarela.

