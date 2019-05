¡Oficial! Griezmann pierde a uno de sus grandes pretendientes y el Barcelona respira aliviado

El gran objetivo del Barcelona en el siguiente mercado de fichajes ha perdido a uno de sus pretendientes más sonados. Hablamos de Antoine Griezmann , que este viernes ha sido descartado por el Manchester City luego de las declaraciones que Pep Guardiola ha ofrecido en conferencia de prensa.



Consultado por los rumores que ponen a Griezmann en el City, el entrenador del club inglés ha explicado que en el Barcelona no deben preocuparse porque el crack francés del Atlético de Madrid no está en la agenda de fichajes de los 'Citizens'.



“Para la gente de Barcelona, no os preocupéis. No vamos a comprar a Griezmann. El Manchester City no se lo puede permitir”, dijo Guardiola en la conferencia de prensa previa a la final de la FA Cup ante el Watford.

Pep Guardiola llegó al Manchester City en la temporada 2016. (Getty) Pep Guardiola llegó al Manchester City en la temporada 2016. (Getty)

Tampoco se va a la Juventus

Así como ha descartado el fichaje de Griezmann, Pep Guardiola ha afirmado que no está en sus planes ocupar el banquillo de la Juventus luego de la salida de Allegri de la entidad italiana luego de cinco temporadas.



"¿Cuántas veces tengo que repetirlo? No me voy a ir a Turín, a Italia. Estoy satisfecho trabajando con este club y la gente de aquí. Así me siento hoy, pero el fútbol cambia mucho. La próxima temporada puede que no sea tan buena, pero seré entrenador del Man City", dijo.

