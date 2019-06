¿Para 'cargarse' a uno de sus mejores amigos? El jugador que pide Messi para una posición sensible en el Barcelona

Lo que pudo ser un desenlace de ensueño para Lionel Messi esta temporada está siendo una pesadilla. De poder ganar el 'triplete' por tercera vez consecutiva con el Barcelona , a quedarse solo con la Liga de España. La Copa América con Argentina tampoco viene siendo la esperada para 'Lío', así que el crack argentino ya piensa en muchos cambios para no repetir un cierre de temporada como este.

No es un secreto que la zona que más problemas tuvo al cierre del curso fue la banda izquierda. Jordi Alba fue casi inamovible en toda la temporada al no tener un recambio que dé la talla y le terminó pasando factura. Por eso, en la institución azulgrana saben que uno de los puntos a reforzar es esa zona.

Es así que surge una opción que no disgusta al Barcelona. Así como afirma ' Don Balón', Lionel habría recomendado a un viejo amigo para esa zona. Se trataría de Filipe Luis , el todavía jugador del Atlético de Madrid que dejaría el equipo por no ser considerado por el 'Cholo'. Tendría la vía libre para llegar al equipo culé y no es tan caro.

A sus 33 años, su experiencia le vale para competir con Jordi por esa banda, pero le daría la tranquilidad a Valverde de tener un recambio que esté a la altura. Sería una lucha a todo poder por el titularato, pero en beneficio del equipo. Eso sí, esta solución sería para el corto plazo, pues en los próximos dos o tres años, se buscaría un recambio generacional por las edades que tendrían ambos jugadores.

Filipe Luis fue convocado por Brasil a la Copa América 2019. (Foto: Getty) Filipe Luis fue convocado por Brasil a la Copa América 2019. (Foto: Getty)

