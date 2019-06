"Claro que me gustaría": el último guiño de Wuilker Faríñez al Barcelona en medio de la Copa América 2019

Venezuela ha demostrado en esta Copa América 2019 tener grandes valores. Los centrales Osorio y Villanueva se consolidan con el pasar por los partidos, pero uno que ya empieza a demostrar que no es una promesa, sino una realidad, es Wuilker Faríñez. El portero que ha estado voceado para el Barcelona , demuestra con sus atajadas salvadoras por qué lo está.

Jasper Cillessen tiene cada vez más un pie fuera del Barza. Los pocos minutos que ha sumado esta temporada tras el gran nivel mostrado Marc-André Ter Stegen no son suficientes. Porto es una opción y Faríñez suena como reemplazante.

En plena concentración venezolana para enfrentar a Bolivia por la clasificación a los cuartos de final de la Copa, Wuilker fue consultado por la posibilidad de firmar por los del Camp Nou. Claramente se mostró a favor.

"Claro que me gustaría (firmar por Barcelona), para todo futbolista es importante eso, pero lo primordial es no desenfocarme del compromiso que tenemos acá con mi selección", explicó el arquero de Millonarios.



"Por supuesto, a quién no le llama la atención el Barcelona, pero eso ya se verá. No quiero desviarme del sueño que es Copa América" , agregó.



Hace unos días, el padre del futbolista explicó que no existía contacto del cuadro español. "No, para nada, no he tenido contactos y prefiero mantenerme concentrado en este torneo. ¿Si seguiré en Millonarios? Aún no sé cuál será mi futuro", explicó Faríñez.

Wuilker es uno de los mejores futbolistas de Sudamérica en la actualidad. En el partido debut del torneo continental ante Perú, su actuación fue fundamental para salvar a la 'vinotinto' de la derrota.

Clubes de México como Tigres, también están interesados en su contratación y pagarían grandes cantidades.

