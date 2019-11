Arturo Vidal parece estar cerca de partir de Barcelona. El chileno no tiene los minutos que quiere en el cuadro azulgrana por lo que los rumores de su partida son cada vez mayores. Ernesto Valverde tiene un ‘overbooking’ en el medio campo y este no está en sus planes. Ya busca equipo.

“Es complicado cuando uno está bien físicamente y no juega, aunque las veces que me ha tocado lo he hecho de la mejor manera. Todo es decisión técnica y la verdad que espero tener más minutos”, dijo la semana pasada el volante.

Inter de Milán era el principal equipo con el que Arturo era relacionado. Mucho se especuló sobre su llegada, pero el director general del club italiano no lo cree así, incluso se atrevió a realizar un comentario sarcástico ante la posibilidad.

“¿Arturo Vidal? Como los aficionados chilenos esperamos ansiosos a Alexis Sánchez en enero volverá con el grupo y su regreso será, creo una gran compra. Con un chileno es suficiente”, sentenció Giuseppe Marotta.

Barcelona vs. Slavia Praga: Vidal marcó el 1-0 tras pase de Messi pero el gol fue anulado [VIDEO]

¿De dónde nacen los rumores de Vidal al Inter?

Hay que tener en cuenta que el internacional con la Selección de Chile fue dirigido por el italiano en la tienda de Juventus. Allí, el ex Udinese ganó la Serie A y jugó una final de la Champions League, precisamente contra el ‘Barza’ en el Estadio Olímpico de Berlín al final de la temporada 2014-15.

Vidal lo tiene claro sobre Conte. “Si empiezo a pensar en él, se me vienen muchos recuerdos a la cabeza y cosas bonitas. Él me ayudo a ser uno de los mejores y con él di el gran salto. En el fútbol, lo más importante es la confianza”, fue lo que sostuvo el popular ‘Rey’ en conversación que tuvo con el diario El Mercurio de su país.

► Pone 100 millones por él: Haland volvió a marcar y coge fuerza como próximo fichaje de Real Madrid

► Escándalo en el Napoli: jugadores se escaparon de la concentración obligatoria que ordenó De Laurentiis

► Le ‘pegó’ con todo: la dura crítica de Wenger al Barça tras empate ante Slavia Praga

►Achraf Hakimi vuelve a Real Madrid: Florentino lo repesca, pero el canterano pone sus condiciones